京東方供貨i17 Pro系列
新浪財經引述韓媒指，大陸面板製造商京東方（BOE）將獲准為蘋果iPhone 17供應OLED面板。市場原先預計，今年新款iPhone面板將由南韓廠商憑藉高規格OLED獨占，但京東方預計將少量供應，主要針對Pro系列機型。
南韓研究機構UBI Research副總裁韓昌旭稱，上代iPhone 16系列首發並未包含京東方，但預料今年iPhone 17將納入。他補充，京東方已掌握LTPO OLED技術及面板窄邊框需求，可滿足蘋果要求。
微信公眾號「維科顯示」稱，蘋果此前iPhone 16普通版與Plus版使用LTPS OLED，Pro系列使用LTPO OLED，今年起LTPO OLED將擴展至普通版及iPhone 17 Air。京東方去年已為iPhone標準系列供應LTPS OLED，外界對其在LTPO技術的快速提升高度關注。
京東方已完成LTPO OLED面板開發，正與蘋果進行質量評估已獲量產批准。UBI Research預估，京東方初期出貨量約500萬片。
