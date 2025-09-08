陸OLED面板全球市占攀升 京東方、維信諾、華星光電等合計攻下38%
市場研究機構Counterpoint Research最新報告指出，隨大陸有機發光二極體（OLED）供應鏈成熟和成本優勢顯現下，大陸國產OLED面板正加速滲透全球市場。其中，京東方、維信諾、華星光電三家合計已占據全球38%的OLED市場。
OLED作為新一代顯示技術，憑藉其自發光、高對比、柔性顯示等優勢，正逐步取代傳統LCD技術，成為全球顯示產業重要發展方向。
Counterpoint指出，2025年第2季全球OLED面板出貨量季增5%、年減2%。從應用領域來看，受益於高端IT產品需求增長及OEM代工廠採用率強勁提升，顯示器與筆記型電腦（採用率）均實現雙位數增長，成為本季亮點。智慧手機與電視需求趨於穩定，但與去年同期相比仍疲軟。
至於第2季廠商表現，三星顯示（SDC）以37%市占率穩居第一，較前季36%季增1個百分點。陸廠京東方（BOE）市占率15%，排名第二；維信諾（Visionox）市占率從12%升至14%，季增2個百分點，排第三；LG Display（LGD）市占率9%，較第1季11%減2個百分點，居第四；華星光電（CSOT）市占率同樣為9%，較第1季增1個百分點，位列第五。
Counterpoint認為，2025年第2季OLED面板雖按年比較小幅下滑，但凸顯需求重心轉移。智慧手機和電視需求穩定，IT面板（顯示器和筆記型電腦）實現突破性增長，主要得益於高端產品採用及供應商多元化參與。同時，供應商格局也在變化，三星顯示進一步鞏固領先地位，京東方和維信諾正在加速追趕。
報告提到，2025年第2季進一步確認IT應用正成為OLED面板的新增長引擎。供應能力提升、更廣泛OEM採用及消費者對高端顯示螢幕需求趨於一致，同時關稅因素也為向OLED產品組合轉變提供額外動力。
據TrendForce集邦諮詢此前報告顯示，2025年全球OLED顯示器的出貨量將激增至266萬台，年增86%，在整體顯示器市場中的滲透率也將提升至約2%，預期2028年滲透率有望上升至5%。特別值得一提的是，中國市場在這一增長趨勢中的貢獻尤為突出，預計其增長率將超過20%。
TrendForce的研究顯示，電競產業的蓬勃發展已成為OLED顯示器需求增長的關鍵驅動力。OLED技術憑藉其高對比、迅速回應時間以及廣闊色域等優勢，相較於LCD顯示器更受市場青睞。
