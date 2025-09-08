iPhone 17售價凍漲與新色助攻 將爆換機潮…蘋概三王歡呼

蘋果iPhone 17系列新機發表倒數計時，受惠價格普遍「凍漲」與新色系助攻，換機潮蠢動。美國市場民調率先出爐，高達近七成iPhone用戶有意換機；台灣市場在三年換機合約大周期屆滿推升下，預料新機買氣與換機規模將更勝去年iPhone 16系列。

iPhone 17系列新機換機潮可期，法人看好，「蘋概三王」鴻海（2317）、台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈都將受惠，扮演年底科技股衝鋒領頭羊。

iPhone 17系列可望在蘋果美國時間9日的秋季發表會亮相，預期有iPhone 17、iPhone 17 Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max等四款新機。其中，iPhone 17 Air可望是「史上最輕薄iPhone」，其餘機種入門售價也可望幾乎維持與上一代相當，隨規格升級、價格普遍「凍漲」，成為一大賣點。

另一方面，傳出蘋果今年為iPhone 17系列打造「活力橘」新色系，以高飽和度的鮮豔橘子來達到全新視覺焦點，藉此吸引更多年輕族群，一改過往以冷色系為特殊色的慣例，同步助攻買氣。

蘋果今年秋季新品發表會主題為 「Awe dropping」，根據蘋果先前發布的活動主視覺動畫，該動畫是一個發光的蘋果Logo，散發藍色漸層光芒，並且從冷色系的藍色，動態變化到暖色系的橘色，隱約透露新機的特殊色將從冷色系變革到暖色系。

iPhone 17系列新機話題火熱，知名智慧手機比價平台SellCell出具最新調查報告發現，美國有近七成iPhone用戶預計升級至iPhone 17系列新機，凸顯美國市場換機意願相當高。

SellCell指出，此次於8月針對超過2,000名美國iPhone用戶調查，約68.3%現有用戶打算購入iPhone 17系列新機，較去年iPhone 16系列的61.9%明顯增加。其中，iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max為最多既有用戶想升級機型。

台灣市場換機潮同步可期。業界人士指出，近年國內電信商推動iPhone購機合約多以三年為期，推算三年前的機種是iPhone 14系列，也就是搭載蘋果末代充電口「Lightning」的機型。

蘋果從iPhone 15系列開始全面改用Type C接口，加上許多手機周邊同步採用Type C，三年前買iPhone 14的果粉為避免成為「末代Lightning孤兒」，加上合約已到期，且三年來iPhone電池壽命已達極限，這次加入換機的意願大幅提升。

供應鏈方面，業界透露，鴻海仍是蘋果最重要組裝夥伴，取得多數高階機種代工份額，大立光供應高階鏡頭模組，台積電依然獨家代工iPhone處理器，都將受惠新機換機潮。