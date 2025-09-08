聽新聞
南科管理局規劃嘉義園區二期用水 官方兩路備妥
南科管理局規劃嘉義園區二期，為避免與農爭水，經濟部與嘉義縣政府已經兩路並進，將設置海淡廠、再生水廠，為園區廠商解渴，同時避免影響民生用水。
其中嘉義海淡廠正在環評中，預估2032年可產水每日10萬頓；嘉義縣政府也推動興建擴大縣治再生水廠BTO案，投入13.74億元經費。
配合行政院「大南方新矽谷」計畫，國內將新建四座海淡廠，在台南第一期海淡廠動工後，嘉義海淡廠也正在進行環評審查。嘉義海淡廠將設置在嘉義縣布袋商港北防波堤內側，規劃以浚土回填方式後，轉由水利署進行海淡廠開發，開發面積為10公頃，推估最快在2032年開始供水，最大產水規模為每日10萬噸。
另一方面，因應產業用水需求，嘉義縣政府推動興建擴大縣治再生水廠BTO案，預計投入13.74億元經費。依規劃，再生水廠預計設置在汙水處理廠旁，用地面積合計約0.72公頃，因應園區高科技用水需求，設定再生水廠產水規模為每日6,500噸，供應年均每日5,400噸以上再生水。
根據縣府推動計畫，2024年9月核定可行性評估報告後，內政部國圖數2024年12月已審查同意先期計畫，今年3月至6月開始舉辦招商座談會，7月開始公開招商。
