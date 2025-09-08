快訊

台積電新先進封裝續留嘉義 擬在二期園區投產

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
台積電。 路透
南科管理局已著手準備嘉義園區二期用地，本周將進入環評階段。台積電（2330）承諾先進技術根留台灣，據了解，台積電未來新一代先進封裝廠將繼續留在嘉義。

根據環境影響說明書，預估嘉義二期園區進駐廠商將帶來2,100億元的年營業額。

南部科學園區涵蓋嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東園區等，其中嘉義園區於2022年1月核定，行政院2024年宣布台積電先進封裝廠（CoWoS）前進嘉義園區後，台積電CoWoS嘉義廠去年5月已展開相關工程。

截至今年4月底，嘉義園區有效核准廠商有六家、擴廠兩家，土地出租率達100％。

因應AI市場需求，據了解，台積電仍持續與行政院討論製程用地，並期盼能將嘉義定位為先進封裝重要基地，因此台積電在嘉義園區一期興建兩座封裝廠後，南科去年10月彙整先進封裝產能用地具體需求，啟動南科嘉義二期計畫前置作業，今年4月核定開發後，7月盤點完成，迎接台積電新一代先進封裝技術，支應未來生產規模與製程需求。

嘉義二期園區緊鄰南科嘉義一期，東邊及北邊為太保農場農地，總面積約89.58公頃，包含生產事業用地約41.66公頃、公共設施用地約47.92公頃，園區定位主要引進高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技產業。

根據環說書，在用水部分，此計畫平均用水量約為4萬CMD（噸／日），已取得自來水公司供水同意函，初期將透過區域水源聯合調度供應自來水，不足部分以鄰近地區再生水或海淡水等多元水源因應；用電部分，需用電量推估為33.8萬瓩，已取得台電同意函。

南科嘉義二期園區預計工期約五年，預計未來完工後，營運期間增加3,500位就業人口。


相關新聞

台商「何處是兒家」？和碩高層：電子五哥25年來忙搬廠

從和碩高層一句輕描淡寫的「25年來忙搬廠」，道盡了這群產業巨人的成就、無奈與辛酸。

關稅海嘯第一排！瀧澤科宣布週休三日 只是產業寒冬的序幕？

盛夏未盡，台灣工具機產業卻遭逢前所未有的寒流。

iPhone 17售價凍漲與新色助攻 將爆換機潮…蘋概三王歡呼

蘋果iPhone 17系列新機發表倒數計時，受惠價格普遍「凍漲」與新色系助攻，換機潮蠢動。美國市場民調率先出爐，高達近七...

OpenAI、Google攻ASIC伺服器 將掀AI基建潮…鴻海大贏家

OpenAI在博通下訂百億美元新AI自研晶片大單，加上Google自家張量處理器（TPU）急起直追，已弭平落後輝達的差距...

高速傳輸的需求上升 大廠結盟業者 眾達、波若威跟著紅

博通助力OpenAI發展自研AI晶片，加上Google自家張量處理器（TPU）發威，助力鴻海AI伺服器接單之餘，隨AI資...

聯發科奪Apple Watch大單 首度供貨5G數據機晶片

蘋果美國時間9日舉辦秋季新品發表會，市場聚焦iPhone 17系列新機之餘，新款Apple Watch可望同步亮相，也是...

