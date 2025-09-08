聽新聞
0:00 / 0:00
台積電新先進封裝續留嘉義 擬在二期園區投產
南科管理局已著手準備嘉義園區二期用地，本周將進入環評階段。台積電（2330）承諾先進技術根留台灣，據了解，台積電未來新一代先進封裝廠將繼續留在嘉義。
根據環境影響說明書，預估嘉義二期園區進駐廠商將帶來2,100億元的年營業額。
南部科學園區涵蓋嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東園區等，其中嘉義園區於2022年1月核定，行政院2024年宣布台積電先進封裝廠（CoWoS）前進嘉義園區後，台積電CoWoS嘉義廠去年5月已展開相關工程。
截至今年4月底，嘉義園區有效核准廠商有六家、擴廠兩家，土地出租率達100％。
因應AI市場需求，據了解，台積電仍持續與行政院討論製程用地，並期盼能將嘉義定位為先進封裝重要基地，因此台積電在嘉義園區一期興建兩座封裝廠後，南科去年10月彙整先進封裝產能用地具體需求，啟動南科嘉義二期計畫前置作業，今年4月核定開發後，7月盤點完成，迎接台積電新一代先進封裝技術，支應未來生產規模與製程需求。
嘉義二期園區緊鄰南科嘉義一期，東邊及北邊為太保農場農地，總面積約89.58公頃，包含生產事業用地約41.66公頃、公共設施用地約47.92公頃，園區定位主要引進高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技產業。
根據環說書，在用水部分，此計畫平均用水量約為4萬CMD（噸／日），已取得自來水公司供水同意函，初期將透過區域水源聯合調度供應自來水，不足部分以鄰近地區再生水或海淡水等多元水源因應；用電部分，需用電量推估為33.8萬瓩，已取得台電同意函。
南科嘉義二期園區預計工期約五年，預計未來完工後，營運期間增加3,500位就業人口。
延伸閱讀
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言