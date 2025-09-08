台積電新先進封裝續留嘉義 擬在二期園區投產

南科管理局已著手準備嘉義園區二期用地，本周將進入環評階段。台積電（2330）承諾先進技術根留台灣，據了解，台積電未來新一代先進封裝廠將繼續留在嘉義。

根據環境影響說明書，預估嘉義二期園區進駐廠商將帶來2,100億元的年營業額。

南部科學園區涵蓋嘉義、台南、高雄、橋頭、屏東園區等，其中嘉義園區於2022年1月核定，行政院2024年宣布台積電先進封裝廠（CoWoS）前進嘉義園區後，台積電CoWoS嘉義廠去年5月已展開相關工程。

截至今年4月底，嘉義園區有效核准廠商有六家、擴廠兩家，土地出租率達100％。

因應AI市場需求，據了解，台積電仍持續與行政院討論製程用地，並期盼能將嘉義定位為先進封裝重要基地，因此台積電在嘉義園區一期興建兩座封裝廠後，南科去年10月彙整先進封裝產能用地具體需求，啟動南科嘉義二期計畫前置作業，今年4月核定開發後，7月盤點完成，迎接台積電新一代先進封裝技術，支應未來生產規模與製程需求。

嘉義二期園區緊鄰南科嘉義一期，東邊及北邊為太保農場農地，總面積約89.58公頃，包含生產事業用地約41.66公頃、公共設施用地約47.92公頃，園區定位主要引進高速寬頻網路（B5G、6G）、人工智慧、資安科技、異質封裝、淨零及量子等新興科技產業。

根據環說書，在用水部分，此計畫平均用水量約為4萬CMD（噸／日），已取得自來水公司供水同意函，初期將透過區域水源聯合調度供應自來水，不足部分以鄰近地區再生水或海淡水等多元水源因應；用電部分，需用電量推估為33.8萬瓩，已取得台電同意函。

南科嘉義二期園區預計工期約五年，預計未來完工後，營運期間增加3,500位就業人口。



延伸閱讀

南科管理局規劃嘉義園區二期用水 官方兩路備妥