分析師按讚蘋果新機款 超薄i17會讓股價驚喜

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

蘋果預定美國時間9日發表iPhone 17系列新機，近年蘋果新機發布會往往無助股價，但今年更輕薄的iPhone 17 Air有望問世，讓一些分析師相信，今年可能會打破以往慣例，股價或許有正面驚喜。

根據道瓊市場數據，過去五年來蘋果在發表會當天，股價大致持平；而發布會後到新機上市之間，股價平均下跌2.1%。然而，摩根大通分析師查特吉認為，iPhone 17 Air的消費者接受度，可能優於蘋果預期，股價有驚喜空間。他相信更輕薄的機型，將吸引重視舒適手感的用戶。

市場傳出，iPhone 17 Air厚度僅5.55公厘，約比iPhone 16系列輕35%。Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）寫道，今年發布會替未來多年的iPhone藍圖打下基礎，將有明顯的外觀設計變化，由今年推出iPhone Air打頭陣。

但也有專家說，iPhone 17 Air外觀不夠創新，質疑能對iPhone銷售和蘋果股價，帶來明顯助益，預期要等到蘋果折疊機問世，才是真正利多。

蘋果今年來股價走低4%以上，在科技七雄中績效只贏特斯拉，部分是由於外界憂慮蘋果在AI的競爭力。有鑑於此，美銀分析師莫漢（Wamsi Mohan）說，蘋果AI策略若有新消息，應該會為股價帶來上行空間，讓漲勢遠優於以往發布會。

AI 蘋果 iPhone

相關新聞

台商「何處是兒家」？和碩高層：電子五哥25年來忙搬廠

從和碩高層一句輕描淡寫的「25年來忙搬廠」，道盡了這群產業巨人的成就、無奈與辛酸。

關稅海嘯第一排！瀧澤科宣布週休三日 只是產業寒冬的序幕？

盛夏未盡，台灣工具機產業卻遭逢前所未有的寒流。

iPhone 17售價凍漲與新色助攻 將爆換機潮…蘋概三王歡呼

蘋果iPhone 17系列新機發表倒數計時，受惠價格普遍「凍漲」與新色系助攻，換機潮蠢動。美國市場民調率先出爐，高達近七...

OpenAI、Google攻ASIC伺服器 將掀AI基建潮…鴻海大贏家

OpenAI在博通下訂百億美元新AI自研晶片大單，加上Google自家張量處理器（TPU）急起直追，已弭平落後輝達的差距...

高速傳輸的需求上升 大廠結盟業者 眾達、波若威跟著紅

博通助力OpenAI發展自研AI晶片，加上Google自家張量處理器（TPU）發威，助力鴻海AI伺服器接單之餘，隨AI資...

聯發科奪Apple Watch大單 首度供貨5G數據機晶片

蘋果美國時間9日舉辦秋季新品發表會，市場聚焦iPhone 17系列新機之餘，新款Apple Watch可望同步亮相，也是...

