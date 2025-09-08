分析師按讚蘋果新機款 超薄i17會讓股價驚喜

蘋果預定美國時間9日發表iPhone 17系列新機，近年蘋果新機發布會往往無助股價，但今年更輕薄的iPhone 17 Air有望問世，讓一些分析師相信，今年可能會打破以往慣例，股價或許有正面驚喜。

根據道瓊市場數據，過去五年來蘋果在發表會當天，股價大致持平；而發布會後到新機上市之間，股價平均下跌2.1%。然而，摩根大通分析師查特吉認為，iPhone 17 Air的消費者接受度，可能優於蘋果預期，股價有驚喜空間。他相信更輕薄的機型，將吸引重視舒適手感的用戶。

市場傳出，iPhone 17 Air厚度僅5.55公厘，約比iPhone 16系列輕35%。Evercore ISI分析師達里安尼（Amit Daryanani）寫道，今年發布會替未來多年的iPhone藍圖打下基礎，將有明顯的外觀設計變化，由今年推出iPhone Air打頭陣。

但也有專家說，iPhone 17 Air外觀不夠創新，質疑能對iPhone銷售和蘋果股價，帶來明顯助益，預期要等到蘋果折疊機問世，才是真正利多。

蘋果今年來股價走低4%以上，在科技七雄中績效只贏特斯拉，部分是由於外界憂慮蘋果在AI的競爭力。有鑑於此，美銀分析師莫漢（Wamsi Mohan）說，蘋果AI策略若有新消息，應該會為股價帶來上行空間，讓漲勢遠優於以往發布會。