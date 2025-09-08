聯發科奪Apple Watch大單 首度供貨5G數據機晶片

蘋果美國時間9日舉辦秋季新品發表會，市場聚焦iPhone 17系列新機之餘，新款Apple Watch可望同步亮相，也是一大亮點。業界傳出，聯發科打入新款Apple Watch供應鏈，供貨5G數據機晶片，是聯發科（2454）5G產品首度獲得蘋果青睞，意義非凡。

業界人士透露，這次蘋果秋季發表會，Apple Watch產品線也將全面升級更新，從最高級的Ultra到平價版本的SE產品線，都將迎來新面貌。此外，蘋果本次新品將拉高自有數據機晶片數量，降低高通、英特爾供貨比重，Apple Watch Ultra更將首度導入5G及衛星通訊功能，其他兩款則將維持4G LTE規格。

供應鏈傳出，聯發科將供應新款Apple Watch的5G分離式數據機晶片，是聯發科首度以高價晶片打進蘋果生態系，其中5G功能以相對低功耗的Redcap技術，再結合衛星通訊功能，獲得蘋果青睞，目前聯發科5G數據機晶片已量產出貨，出貨動能預料將延續年底。

聯發科獲得蘋果認可後，象徵聯發科無線通訊技術已達頂級水準，在經過超過四年測試驗證及設計導入後，聯發科開始大啖蘋果訂單。

業界指出，聯發科在5G分離式晶片市場布局多年，2019年就與蘋果接洽，並由台灣及美國等兩大團隊聯手主導開發案。聯發科相當重視此案，主因蘋果開發產品的規格幾乎都以商用等級應用在產品中，近幾年甚至開始將Apple Watch Ultra瞄準極限運動玩家市場，因此產品可靠度更需要超高耐用度。

5G技術為過去2G、3G及4G LTE等相關技術的累積疊加，聯發科在無線通訊市場耕耘超過15年，不論矽智財（IP）、研發團隊經驗等都相當豐厚，是全球除高通、華為、三星等大廠之外，有能力獨立開發5G數據機晶片的IC設計大廠，過去聯發科旗下立錡已是蘋果產品的電源管理IC供應商，擴大攻入蘋果市場也成為聯發科的長期目標。

法人推估，Apple Watch系列一年出貨量至少3,000萬支，吃全球智慧手表市占率超過五成，聯發科已向供應鏈開出至少500萬套以上的晶片投片量，以因應客戶訂單需求，若蘋果產品供不應求，後續有望再追加訂單。



