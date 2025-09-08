快訊

美網／終結辛納硬地大滿貫連勝 阿爾卡拉斯奪生涯第6冠重返球王

MLB／大谷翔平雙響砲衝上48轟 菅野智之成挨轟苦主第5位日本人

MLB／鄧愷威4局再賞8K平個人紀錄 5次保送釀禍掉4分吞敗

聽新聞
0:00 / 0:00

高速傳輸的需求上升 大廠結盟業者 眾達、波若威跟著紅

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

博通助力OpenAI發展自研AI晶片，加上Google自家張量處理器（TPU）發威，助力鴻海（2317）AI伺服器接單之餘，隨AI資料傳輸速率大增，對高速傳輸的需求同步上升，掀起大廠結盟光通訊業者熱潮，其中，博通攜手眾達-KY（4977），Google找上波若威（3163），讓眾達與波若威跟著兩大廠吃香喝辣。

博通CPO方案中的雷射光學封裝由眾達獨家供應，包括博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝。看好博通後續發展合作空間大，眾達董事長陳靖仁已公開表態，未來將持續與博通合作布局CPO，2025年取得客戶認證並開始量產，目標2026年放量。

法人看好，眾達今年營收可望年增超過15%，重返成長軌道。

波若威同受市場矚目。輝達在今年GTC大會上宣布推出Spectrum-X與Quantum-X CPO網路交換器，這是輝達首度針對CPO領域推出重量級產品，波若威獲輝達直接點名，成為其CPO供應鏈成員。

市場也傳出，波若威首度拿下美系CSP大單，第一家重量級大客戶為Google，本季開始出貨資料中心光纖套件產品，衝刺高速光收發平台業務。

博通 眾達 波若威

延伸閱讀

不爽Google挨罰 川普可能加歐盟關稅

半導體展聚焦先進封裝 輝達態度牽動CoWoP進展

歐盟開罰Google 川普嗆反制…揚言展開301調查

新客戶挹注動能 博通估2026財年AI營收成長強勁

相關新聞

台商「何處是兒家」？和碩高層：電子五哥25年來忙搬廠

從和碩高層一句輕描淡寫的「25年來忙搬廠」，道盡了這群產業巨人的成就、無奈與辛酸。

關稅海嘯第一排！瀧澤科宣布週休三日 只是產業寒冬的序幕？

盛夏未盡，台灣工具機產業卻遭逢前所未有的寒流。

iPhone 17售價凍漲與新色助攻 將爆換機潮…蘋概三王歡呼

蘋果iPhone 17系列新機發表倒數計時，受惠價格普遍「凍漲」與新色系助攻，換機潮蠢動。美國市場民調率先出爐，高達近七...

OpenAI、Google攻ASIC伺服器 將掀AI基建潮…鴻海大贏家

OpenAI在博通下訂百億美元新AI自研晶片大單，加上Google自家張量處理器（TPU）急起直追，已弭平落後輝達的差距...

高速傳輸的需求上升 大廠結盟業者 眾達、波若威跟著紅

博通助力OpenAI發展自研AI晶片，加上Google自家張量處理器（TPU）發威，助力鴻海AI伺服器接單之餘，隨AI資...

聯發科奪Apple Watch大單 首度供貨5G數據機晶片

蘋果美國時間9日舉辦秋季新品發表會，市場聚焦iPhone 17系列新機之餘，新款Apple Watch可望同步亮相，也是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。