高速傳輸的需求上升 大廠結盟業者 眾達、波若威跟著紅
博通助力OpenAI發展自研AI晶片，加上Google自家張量處理器（TPU）發威，助力鴻海（2317）AI伺服器接單之餘，隨AI資料傳輸速率大增，對高速傳輸的需求同步上升，掀起大廠結盟光通訊業者熱潮，其中，博通攜手眾達-KY（4977），Google找上波若威（3163），讓眾達與波若威跟著兩大廠吃香喝辣。
博通CPO方案中的雷射光學封裝由眾達獨家供應，包括博通最新51.2T全光交換機的雷射光學封裝。看好博通後續發展合作空間大，眾達董事長陳靖仁已公開表態，未來將持續與博通合作布局CPO，2025年取得客戶認證並開始量產，目標2026年放量。
法人看好，眾達今年營收可望年增超過15%，重返成長軌道。
波若威同受市場矚目。輝達在今年GTC大會上宣布推出Spectrum-X與Quantum-X CPO網路交換器，這是輝達首度針對CPO領域推出重量級產品，波若威獲輝達直接點名，成為其CPO供應鏈成員。
市場也傳出，波若威首度拿下美系CSP大單，第一家重量級大客戶為Google，本季開始出貨資料中心光纖套件產品，衝刺高速光收發平台業務。
