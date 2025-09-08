OpenAI、Google攻ASIC伺服器 將掀AI基建潮…鴻海大贏家

OpenAI在博通下訂百億美元新AI自研晶片大單，加上Google自家張量處理器（TPU）急起直追，已弭平落後輝達的差距，兩大巨頭衝刺ASIC伺服器攻AI基建，鴻海左右逢源，不僅在輝達GPU AI伺服器代工奪得最大份額，OpenAI、Google自研晶片量能大開，鴻海同步大咬ASIC伺服器代工大單。

鴻海（2317）內部已訂下今年AI伺服器相關營收突破兆元的目標，預期每一次AI伺服器機櫃迭代，不論GPU或ASIC伺服器，都提供鴻海機會。法人看好，隨著愈來愈多ASIC伺服器訂單落袋，將助益鴻海今年AI伺服器營收突破兆元輕鬆達陣。

綜合外媒報導，OpenAI準備明年首度生產自家AI晶片，以降低對輝達的依賴。這款晶片是與博通共同設計，預計明年出貨。博通執行長陳福陽也宣布，贏得某家新客戶價值百億美元的客製化AI晶片訂單，是其第四家AI客製化ASIC大戶。消息人士確認，OpenAI就是陳福陽口中的新客戶。

業界分析，OpenAI攜手博通強化自研晶片能量，就是為了加大後續AI伺服器建置力道。為此，OpenAI也大幅拉高資本支出計畫，全面衝刺AI大商機。

美國科技媒體The Information報導，OpenAI已向投資人表示，預測今年支出額將超過80億美元，比先前預測高出約15億美元，明年將增加超過一倍至超過170億美元，到2029年時的支出額將比先前預期多出約800億美元，達到1,150億美元。

Google也加速部署自家TPU，找更多新客戶。外電報導，Google已與總部位於倫敦的Fluidstack達成協議，同意在其紐約資料中心安裝Google的TPU，並獲得最多32億美元的資金支持，以協助完成新設施的融資建設。

法人指出，鴻海是輝達GPU伺服器最大代工協力廠，並已拿下美國三大CSP的ASIC伺服器訂單，隨著OpenAI也將加入ASIC晶片戰局，鴻海在ASIC伺服器的版圖可望持續擴大。