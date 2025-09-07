半導體展聚焦機器人感測 皮膚到視覺台廠拚商機

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，將於10日至12日盛大開展，人工智慧（AI）機器人和感測元件技術，成為此次展會新焦點，台廠積極布局機器人感測軟硬體技術，從機器人皮膚到視覺模組，搶進國際大廠供應鏈。

SEMI國際半導體產業協會表示，全球人形機器人權威、被譽為「日本人形機器人之父」石黑浩，將在此次展會以Avatar and the Future Society為題，分享機器人革命如何重塑全球科技版圖。

SEMI指出，石黑浩以創造自己的人形機器人分身Geminoid系列聞名全球，石黑浩將分享如何透過Avatar技術，實現不受身體、空間、時間限制的未來社會願景。

SEMI引述研調機構Grand View Research預測，整體AI機器人市場規模將爆發性成長，從2024年的161億美元，預估到2030年成長至1247億美元，年複合成長率38.5%。

工研院機械與機電系統研究所指出，若要製造具備類人特徵的機器人，就需要涵蓋人類傳統五感包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感測功能，機器人包括手掌與手臂的關節模組、視覺、觸覺、感知與反應等核心能力，在生成式AI、場景理解（sceneunderstanding）、與多模態學習（multimodal learning）等技術下，日益發展。

SEMI表示，AI技術快速發展，高精度感測元件成為人形機器人實現自主感知與自然互動的核心技術，台灣在微機電（MEMS）及感測器供應鏈實力堅強，可為機器人新興商機打造堅實根基。

研調機構TrendForce分析，在伺服馬達、精密減速機、先進感測器等領域，台廠從單一零組件擴大可提供完整解決方案，部分廠商推出功能模組化產品，例如可快速整合的視覺與感測模組，讓開發者能以堆積木的方式組裝調整，降低進入障礙，藉此切入國際大廠供應鏈核心價值。

工研院指出，2010年開發「機器人皮膚」技術，將具備感測功能的皮膚外掛至機械手臂，相關技術也促成原見精機（Touché Solutions）於2017年成立。

根據資料，原見精機開發出超過20種規格的安全皮膚，獲台杉投資基金和日本川崎重工（Kawasaki）投資青睞，原見精機也與日本電裝（Denso）在機械手臂機種合作。

台廠紛紛投入機器人感測元件商機，例如台達電開發應用在協作機器人的AI認知感測模組方案；光學元件廠亞光也已與多家人形機器人業者合作，正在小量測試階段。

佳能獲美國Mantis Robotics感測器訂單，預計今年第4季出貨，並與能率亞洲共同投資Agility Robotics，爭取機器人視覺模組合作商機，盼打入美國機器人供應鏈。

人工智慧3D視覺與機器人技術供應商所羅門將輝達（NVIDIA）Jetson Thor與開源式視覺語言動作（VLA）模型Isaac GR00T N1.5，以及開源式機器人模擬平台NVIDIA Isaac Sim整合，開發出可由自然語言驅動的人形機器人模擬系統，所羅門也開發藉由穿戴式感測器訓練人形機器人學習動作的技術。

3D視覺感測技術開發商立普思也與輝達合作機器人自動化領域，包括在機器人模型Isaac、工廠自動化、機械手臂、AI工廠數位孿生Omniverse平台等應用。

封測廠日月光投控旗下日月光半導體馬來西亞檳城廠布局影像感測元件封測產線，除了可應用在車用和工業領域外，未來也規劃布局工業機器人或人形機器人感測元件應用。