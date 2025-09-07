快訊

爆遭三立副總之子性侵 江祖平稱「需要一點時間」 雙方再約做筆錄

最明顯的線索就在眼前 餐廳有8種跡象別吃「轉身離開」就對了

半導體展聚焦機器人感測 皮膚到視覺台廠拚商機

中央社／ 台北7日電

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展，將於10日至12日盛大開展，人工智慧（AI）機器人和感測元件技術，成為此次展會新焦點，台廠積極布局機器人感測軟硬體技術，從機器人皮膚到視覺模組，搶進國際大廠供應鏈。

SEMI國際半導體產業協會表示，全球人形機器人權威、被譽為「日本人形機器人之父」石黑浩，將在此次展會以Avatar and the Future Society為題，分享機器人革命如何重塑全球科技版圖。

SEMI指出，石黑浩以創造自己的人形機器人分身Geminoid系列聞名全球，石黑浩將分享如何透過Avatar技術，實現不受身體、空間、時間限制的未來社會願景。

SEMI引述研調機構Grand View Research預測，整體AI機器人市場規模將爆發性成長，從2024年的161億美元，預估到2030年成長至1247億美元，年複合成長率38.5%。

工研院機械與機電系統研究所指出，若要製造具備類人特徵的機器人，就需要涵蓋人類傳統五感包括視覺、聽覺、嗅覺、味覺、觸覺等感測功能，機器人包括手掌與手臂的關節模組、視覺、觸覺、感知與反應等核心能力，在生成式AI、場景理解（sceneunderstanding）、與多模態學習（multimodal learning）等技術下，日益發展。

SEMI表示，AI技術快速發展，高精度感測元件成為人形機器人實現自主感知與自然互動的核心技術，台灣在微機電（MEMS）及感測器供應鏈實力堅強，可為機器人新興商機打造堅實根基。

研調機構TrendForce分析，在伺服馬達、精密減速機、先進感測器等領域，台廠從單一零組件擴大可提供完整解決方案，部分廠商推出功能模組化產品，例如可快速整合的視覺與感測模組，讓開發者能以堆積木的方式組裝調整，降低進入障礙，藉此切入國際大廠供應鏈核心價值。

工研院指出，2010年開發「機器人皮膚」技術，將具備感測功能的皮膚外掛至機械手臂，相關技術也促成原見精機（Touché Solutions）於2017年成立。

根據資料，原見精機開發出超過20種規格的安全皮膚，獲台杉投資基金和日本川崎重工（Kawasaki）投資青睞，原見精機也與日本電裝（Denso）在機械手臂機種合作。

台廠紛紛投入機器人感測元件商機，例如台達電開發應用在協作機器人的AI認知感測模組方案；光學元件廠亞光也已與多家人形機器人業者合作，正在小量測試階段。

佳能獲美國Mantis Robotics感測器訂單，預計今年第4季出貨，並與能率亞洲共同投資Agility Robotics，爭取機器人視覺模組合作商機，盼打入美國機器人供應鏈。

人工智慧3D視覺與機器人技術供應商所羅門將輝達（NVIDIA）Jetson Thor與開源式視覺語言動作（VLA）模型Isaac GR00T N1.5，以及開源式機器人模擬平台NVIDIA Isaac Sim整合，開發出可由自然語言驅動的人形機器人模擬系統，所羅門也開發藉由穿戴式感測器訓練人形機器人學習動作的技術。

3D視覺感測技術開發商立普思也與輝達合作機器人自動化領域，包括在機器人模型Isaac、工廠自動化、機械手臂、AI工廠數位孿生Omniverse平台等應用。

封測廠日月光投控旗下日月光半導體馬來西亞檳城廠布局影像感測元件封測產線，除了可應用在車用和工業領域外，未來也規劃布局工業機器人或人形機器人感測元件應用。

AI 工業機器人

延伸閱讀

機器人商機爆發 概念股燒…原相、擷發、所羅門等積極布局

國際半導體展 產業重頭戲…系列論壇8日起開講

宇樹科技 Q4申請IPO

機器人主題 躍亮點

相關新聞

義隆、松翰 拚無人機應用

無人機應用日益普及，包括IC設計廠義隆、松翰等都有相關布局，搶占無人機商機。

高通晶片委外 暫不選英特爾

高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）說，英特爾（Intel）以成為一個供應商而言，目前製造...

隱形冠軍／堆疊能一鍵安裝、升級、復原 產品化開源成調理包

「以前簽威睿（VMware）服務合約，總經理就能拍板；後來要董事長簽；現在得送董事會。」一位企業主管的心聲，道出企業在雲...

隱形冠軍／堆疊創業三劍客 主張化繁為簡

離開外商的安穩體系，走進創業的未知，創辦人兼執行長吳明勳給自己的理由很簡單：與其把時間花在向上管理、爭取「可見度」，不如...

隱形冠軍／堆疊仿作業系統 部署資料中心

堆疊股份有限公司把雲平台當成「作業系統」來做。先把底層能力規格化，再把流程自動化，於是從一座資料中心到十座分點，甚至數百...

隱形冠軍／開發資本：堆疊搭基建升級潮 推殺手級應用

中華開發創新加速基金總經理郭大經指出：「Bigstack在開源與產品化上的突破，正好呼應全球基礎設施升級的潮流。我們將持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。