快訊

精神科診所醫師人數超車醫學中心 16年來成長逾3倍

高通晶片委外 暫不選英特爾

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）說，英特爾（Intel）以成為一個供應商而言，目前製造手機處理器的技術還不夠好。

艾蒙5日接受彭博電視訪談時表示，如果英特爾的製造技術能夠進步，生產出效能更好的晶片，高通將會考慮成為英特爾的客戶。他說：「我們希望英特爾能成為一個選項，但今天它還不是。」因此，高通現階段的晶片製造供應商仍會繼續選擇台積電（2330）和三星電子。

高通與半導體產業多數業者一樣，自己設計晶片，並委外製造。

而英特爾曾經是全球最大晶片製造商，現在除了生產自己設計的晶片，也試圖吸引外部客戶從事代工製造，希望扭轉公司的命運。高通就是這類外部客戶。

高通現在最主要的營收來自銷售安卓系統智慧手機的處理器，在艾蒙的領導下，亦正在致力轉型，例如，切入車用晶片這個新市場，追求公司營收成長不只是仰賴智慧手機。

高通已向投資人報告，預期在2029年以前，在車用和聯網裝置的營收可以達到220億美元。

5日稍早，高通宣布開發出自駕產品Snapdragon Ride Pilot，並應用在BMW新發表的iX3休旅車之內。

高通在車用市場的布局循序漸進，先聚焦開發支援資訊與娛樂系統使用的晶片，取得有利位置後，現在得以升級到觸及駕駛功能的技術。

艾蒙宣傳自家的Snapdragon Ride Pilot系統時強調，高通這個產品為BMW的iX3帶來強大算力的同時，耗電小，車輛亦可擁有絕佳續航里程。

高通 晶片 英特爾

延伸閱讀

繼續下單台積電！ 高通CEO艾蒙：英特爾晶片製造技術還不夠好

英特爾財務長談展望 會永遠向台積電下單

英特爾財務長：14A製程命運明年揭曉 會「永遠」與台積電合作

宏碁挺英特爾NB處理器 Panther Lake 18A 製程量產能力受矚目

相關新聞

國際半導體展 產業重頭戲…系列論壇8日起開講

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展10日至12日登場，系列高峰論壇則先自8日起陸續舉辦，今年將匯集超過1...

義隆、松翰 拚無人機應用

無人機應用日益普及，包括IC設計廠義隆、松翰等都有相關布局，搶占無人機商機。

高通晶片委外 暫不選英特爾

高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）說，英特爾（Intel）以成為一個供應商而言，目前製造...

隱形冠軍／堆疊能一鍵安裝、升級、復原 產品化開源成調理包

「以前簽威睿（VMware）服務合約，總經理就能拍板；後來要董事長簽；現在得送董事會。」一位企業主管的心聲，道出企業在雲...

隱形冠軍／堆疊創業三劍客 主張化繁為簡

離開外商的安穩體系，走進創業的未知，創辦人兼執行長吳明勳給自己的理由很簡單：與其把時間花在向上管理、爭取「可見度」，不如...

隱形冠軍／堆疊仿作業系統 部署資料中心

堆疊股份有限公司把雲平台當成「作業系統」來做。先把底層能力規格化，再把流程自動化，於是從一座資料中心到十座分點，甚至數百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。