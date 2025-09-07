國際半導體展 產業重頭戲…系列論壇8日起開講

SEMICON Taiwan 2025國際半導體展10日至12日登場，系列高峰論壇則先自8日起陸續舉辦，今年將匯集超過1,200家國內外企業參展，有來自56國的產業夥伴，使用超過4,100個攤位，且預期將有逾10萬名觀展者共襄盛舉，參觀人次可望再創新高。

國際半導體展主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）表示，展覽邁入第30周年，今年展覽規模全面升級，將打造為期一周的「國際半導體周」，而此次展會年度主題為「Leading with Collaboration. Innovating with the World. 世界同行 創新啟航」。

SEMI提到，SEMICON Taiwan 2025 除聚焦先進製程外，也將深入探討3DIC、Chiplet、FOPLP等先進封裝技術，並在議程中全面涵蓋矽光子、HBM記憶體、晶背供電等創新。

這次展會的系列論壇，將由矽光子論壇率先於8日登場，同日並有面板級扇出型封裝創新論壇。9日則有2025異質整合國際高峰論壇、晶鏈高峰論壇、功率暨化合物半導體論壇、微機電暨感測器論壇、半導體先進製程科技論壇、3DIC全球高峰論壇、記憶體高峰論壇等。

展會進入10日，還有半導體永續力國際論壇、大師論壇、科技女力匯聚等活動。11日則有高科技廠房設施國際論壇、量子台灣論壇、先進測試論壇等多項活動接續登場。12日則有半導體資安趨勢高峰論壇、SEMI半導體新銳獎頒獎典禮&科技大師論壇等。

這次大師論壇的重量級講者包括恩智浦（NXP）執行長 Kurt Sievers、英飛凌（Infineon）執行長Jochen Hanebeck，兩者都是首次在台公開演講。另外，矽谷「晶片大神」Jim Keller也將親臨大師論壇。論壇另一個亮點則是由日月光（3711）半導體執行長暨 SEMI 全球董事會執行委員會主席吳田玉與台灣半導體產業協會（TSIA）理事長侯永清聯手主持「爐邊對談」。

另外，國際半導體展今年首度推出記憶體高峰論壇，以「Empowering AI: Exploring the Possibilities of Memory Innovation」為主題，集結全球記憶體產業三大領導廠商高階主管同台，預計SK 海力士（SK hynix）HBM事業規劃部副總裁崔俊龍 、三星電子記憶體產品規劃副總裁Jangseok Choi以及美光（Micron）企業副總裁Nirmal Ramaswamy都將開講。

值得注意的是，SEMI提到，今年規畫微機電暨感測器論壇，將邀請曾被CNN報導為「改變世界的八位天才之一」的「日本人型機器人之父」石黑浩教授分享突破性研究成果。