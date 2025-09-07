快訊

義隆、松翰 拚無人機應用

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

無人機應用日益普及，包括IC設計廠義隆（2458）、松翰（5471）等都有相關布局，搶占無人機商機。

義隆耕耘AI邊緣運算技術多年，搶攻無人機應用等市場，近期宣布其第一代相關產品已量產出貨，其量產Mini LED區域調光顯示IC，不僅可有效延長電池續航力，且能大幅提升色彩對比度與畫質、節省功耗，即便在強烈戶外光源環境下，仍能使無人機呈現高解析度與真實色彩影像。

義隆透露，該公司與中研院正共同開發功能更強大的第二代無人機產品，利用AI影像辨識模型結合AI生成擴增訓練資料庫，導入目標偵測、智慧追蹤與自動避障等核心功能，未來可應用在軍事等用途，預計明年下半年量產出貨。

義隆目前的AI發展方向，包括將既有IC進行AI化，以及找出AI新應用等。義隆開發完成無人機領域新應用後，強調持續開發AI邊緣運算多元化應用，預期分階段展現成果。

松翰也切入無人機產業，推出無線圖傳系統解決方案。該公司提到，近年來無人載具如無人機、無人車等快速發展，應用範圍涵蓋軍事、工業、商業、農業、救災及休閒娛樂等領域，對低延遲、高畫質的無線圖傳系統影像品質要求日益提高。

松翰推出SNIT20晶片組，搭載高解析度數位圖傳系統，運用H.264硬體編碼技術，確保畫質保持高水準。

