隱形冠軍／開發資本：堆疊搭基建升級潮 推殺手級應用
中華開發創新加速基金總經理郭大經指出：「Bigstack在開源與產品化上的突破，正好呼應全球基礎設施升級的潮流。我們將持續透過生態系資源，協助其國際化與技術創新。」
目前，堆疊股份有限公司（Bigstack）正以「人人可及的IT基礎設施」為使命，致力打造簡單、可負擔且高效能的雲端與AI解決方案。其核心理念是「以三分之一的價格，實現VMware等級的價值」，並透過混合雲架構整合、AI運算優化引擎、開放式生態社群三大專業，重新定義次世代的基礎設施。
中華開發創新加速器指出，在生成式AI與雲端需求爆發之際，Bigstack把握了市場升級的浪潮。研究機構IMARC與Allied Market Research的數據顯示，全球虛擬化與系統基礎軟體市場規模已超過800億美元，未來八年將以年均17.2%的速度成長；混合雲市場則預計從2023年的967億美元成長至2028年的4,802億美元，年均成長率達17.4%。在此背景下，兼顧成本、彈性與AI運算效率的供應商，將是企業數位轉型的關鍵。
Bigstack的差異化在於結合開源技術 與標準化產品。傳統上，開源方案雖然靈活，但需要大量客製與維運人才；專有軟體如VMware、Nutanix則提供完整體驗，但價格昂貴。Bigstack則以「開源＋產品化」的策略填補市場空缺，提供高品質且具成本效益的解決方案。
