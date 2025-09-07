隱形冠軍／堆疊仿作業系統 部署資料中心

堆疊股份有限公司把雲平台當成「作業系統」來做。先把底層能力規格化，再把流程自動化，於是從一座資料中心到十座分點，甚至數百個邊緣節點，都能用同一套步驟在一天內起站、穩定運轉。這套「雲平台作業系統」，就是 CubeCOS。

CubeCOS自底向上把虛擬化、網路、儲存與遙測等開源元件，整成一個可安裝、可升級的一體化平台；中層由Bigstack HEX bedrock提供作業化部署、升級、修補與回復；頂層以App Framework像加模組一樣掛載附加元件。使用者的體感很直接：介面直觀、建置簡單、穩定性高、維運容易，升級也像手機更新一樣可預期，且保有對平台的自主性。

為了讓成本透明、擴充不踩雷，堆疊把過去常見的vCore計價改為「以節點計費」，避免工作負載一擴就出現授權失控。硬體端只要符合Linux相容清單即可，企業能延用既有伺服器，不被特定認證機型綁住。

在同一顆內核上，堆疊延伸出三條產品線對應不同場景：CubeCMP（雲端管理平台）處理多租戶治理、權限控管、監控告警、計費與跨雲管理，讓「導入—權限—監控—計費」變成一條標準化產線；CubeEMP面向分點與邊緣，負責跨站部署、資源協調與日常營運；CubeVDI則把桌面虛擬化（VDI）跑在同一內核上，支援遠距辦公上線。三者共用自動化機制與升級路徑，IT不必在異質平台間切換。

擴充與穩定來自「角色化」的叢集設計：控制、運算、儲存、管理融合，以及邊緣核心／仲裁等節點像積木一樣組裝，需要算力就加運算，需要容量就加儲存；同一套規則可以從資料中心一路延伸到分點與邊緣，部署節奏一致、風險更低。

把功能攤開對表，過去要向多家採購再自己整合的組合，如今大多收斂在平台裡：自助容器編排系統Kubernetes-as-a-Service （KaaS）與軟體定義資料中心（SDDC）內建，包括運算與GPU虛擬化，軟體定義儲存與網路內建；多租戶治理、計費與跨雲由CubeCMP一體處理，備份與監控告警也納入日常營運。營運長薛銘彬說得直接：「能落地就落地且穩。」