隱形冠軍／堆疊能一鍵安裝、升級、復原 產品化開源成調理包

「以前簽威睿（VMware）服務合約，總經理就能拍板；後來要董事長簽；現在得送董事會。」一位企業主管的心聲，道出企業在雲端服務採購被價格與風險雙重推高的現實，讓企業的痛點直接浮上檯面，第二個選項在哪裡？

在這個縫隙中，堆疊股份有限公司（Bigstack）端出自己的解方：把成熟開源做成企業可用的標準產品。路線很直接，整合多個開源元件，封裝成一致、可重複部署的交付體驗，直球對決市場主流整合式方案，但在授權與硬體上給予企業更多自由。

解決痛點 降低價格、風險

對多數採購者來說，幾個熟悉的名字也同時浮現：威睿（VMware）與路坦力（Nutanix）常被歸為「貴」，紅帽（Red Hat）則被視為「難」。堆疊選擇處理的，就是成本與複雜度兩個痛點。

堆疊共同創辦人兼資深執行副總裁郭晉愷把定位講成一道菜：「食譜公開（開源）大家都能看，但要端得穩、端得久，還是需要專業廚師。堆疊做的，是把複雜的堆疊變成『調理包』；你要自己煮或我們上菜也行。」

他補了一句重點——「便宜不是削價，是把複雜變簡單後，建置與維運的總成本自然下降。」營運長薛銘彬則把原則壓得很實：「能落地，就落地而且要穩。」在商務操作上，堆疊由關鍵客戶業務先與用戶對齊場景與長期資源，再與大型系統整合商協作投標，讓軟體與企業級支援以可控、可擴張的方式進場。

早期從政府與科教研切入，後續擴到製造、電信，近年更挑戰金融；其中最具代表性的，是在「晶創晶圓」的教育子計畫中，與台大、交大電機系合作。堆疊在這些校園場域協助建立能長期運作的基礎架構底座，讓學研單位在開課與研究時可以用更穩定、可複製的方式落地，形成「學研驗證—產品精進—產業落地」的循環，成為堆疊跨域推進的重要踏板。

真正的轉折，是今年選擇把「最底層」開源。堆疊同步補齊社群治理（貢獻指南、技術指導委員會等），並以通過雲原生計算基金會（CNCF）認證為里程碑——不只要讓世界看見台灣會用開源，也要看見台灣能創造開源。

開源之後，企業若有能量可自維運；需要協助時，堆疊提供商業支援。對公司而言，這不僅擴大安裝基數，也讓「產品本身成為市場篩選器」：從下載與詢問的來源，反推下一步要在哪個國家配置業務與研發資源。

「開源行銷在美國，真正開花不限地」是團隊總結出的節奏——社群信任必須在美國經營，但實際放量可能發生在日本、東南亞或中東，會跟著產品帶來的在地動能微調投放。

日本之所以優先，是動機、能力與時機同時到位：一來與富士通長期合作累積了落地經驗；二來日本市場受VMware策略調整與價格上行影響，替代動能明顯，甚至出現三到五倍的價格上修案例；三來當地夥伴已啟動概念驗證（POC）。堆疊也與兼松等商社互動，尋找具推廣與整合能力的策略夥伴。郭晉愷補充，敲開日本大門的關鍵在於信任與技術驗證的門檻一一過關。

打進日本 勇闖三道關卡

堆疊團隊在獲利狀態下持續擴張。團隊鎖定三種策略型投資人：其一，具伺服器／網通供應能力、可與堆疊打造「開箱即用」整合方案者（把「到你家、打開就能用」做成可規模化供給）；其二，能助力跨市場擴張的超大型電信業者；其三，具美國與開源操作經驗、能在行銷與社群連結上給出路徑的投資人。

市場的風向正在改變。郭晉愷觀察，VMware調整策略、以價格篩選客戶之後，全球將會有可觀數量的B2B用戶被「釋放」回市場；日本甚至見到銀行客戶從「三年5,000萬授權費」跳到「一年5,000萬」。

VMware在高價值客戶導入「駐點工程師」的策略，透過現場貼身服務提高黏著度，某種程度也抬高了替代門檻。

堆疊把開源變成「調理包」的策略：讓基礎架構回到「簡單、好用、可落地」，壓低企業成本與風險，也保留企業隨時抽離與回頭的自由。

回到最初要解決的問題——「第二個選項在哪裡？」堆疊的答案並不華麗：守住底層，先把韌性、成本與交付一致性做好；在此之上，企業才能放心承載軟體即服務（SaaS）、人工智慧（AI）、虛擬桌面基礎架構（VDI）與邊緣運算等多元場景。