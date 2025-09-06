奇景2025 SID 車用顯示與人機介面研討會 將秀車用顯示產品等實力

在美掛牌的驅動IC廠奇景光電宣布，將於9月中登場的2025 SID車用顯示與人機介面研討會展示業界最完整的車用顯示產品，以及多項技術與創新。

奇景指出，汽車顯示市場持續快速推進，無論是電動車或燃油車，顯示器的數量、尺寸與複雜度都在不斷攀升，背後驅動力來自智慧座艙需求的增長，而顯示面板正是其中核心。該公司深耕車用面板IC領域近20年，提供完整的車用顯示IC產品，涵蓋LCD與OLED技術，包括DDIC、TDDI、分區調光時序控制器（Tcon）、On-Cell觸控IC等。

在前述展會上，奇景規畫將展示多項最新的車用顯示技術創新，包括創新單晶片架構，將分區調光功能整合至 TDDI，以實現更高對比度、降低系統成本並提升電源效率。

還有車用TDDI搭載使用者感知觸控功能，透過先進波形與頻率檢測，可區分駕駛與乘客操作，有效防止誤觸並提升行車安全。其新一代OLED觸控IC則同步支援實體旋鈕與電容式觸控按鍵，最新一代分區調光Tcon解決方案則支援先進影像增強功能，適用於自由形狀(free-form)車用顯示設計，並整合故障檢測等關鍵車用安全功能。

除了車用顯示技術外，奇景也將於展會中展示多項技術，當中亮點包括自研3D飛時測距（ToF）視覺處理器 HE2，標榜可實現低延遲、高速的3D與AI運算，同時支援眼球追蹤、手部追蹤與手勢辨識等先進功能。