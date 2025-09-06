中國拚OLED產能搶韓廠商機 台面板廠闢新出海口

中國已成全球最大液晶面板（LCD）產地，韓廠棄守液晶面板後，專注有機發光二極體（OLED）面板，但中國廠商已進一步搶食OLED大餅；台廠友達則併購國外車用零件大廠，為車用面板找到出海口，群創投入半導體產業，發展面板級扇出型封裝技術。

群創光電投入面板級扇出型封裝技術，8月宣布已在第2季通過客戶認證並開始出貨，初期每月出貨量約數百萬顆，可挹注營收新台幣逾億元，隨客戶需求放量，年底前希望能提升至每月千萬顆出貨規模。

國際數據資訊公司（IDC）資深研究分析師陳建助認為，群創面板級扇出型封裝產品未來能否大量出貨，轉型成功，取決其IC封裝的良率，目前尚須觀察，但長期來看，群創往半導體領域發展是值得肯定的。

面對中國面板廠龐大液晶面板產能，韓廠的轉變也影響台廠動向。陳建助表示，韓國面板廠逐步從LCD液晶面板轉戰至OLED，今年樂金交割廣州8.5代廠給中國面板廠華星光電（China Star），可視為「回不了頭」的分水嶺。

不過他認為，即便中國面板廠將支配整個顯示面板產業，但台、韓面板產業仍有其無法取代的位置。

在中國面板廠不斷擴充產能過程中，國內曾提出希望群創、友達組成OLED面板國家隊的想法，盼能和韓國領先的OLED面板一較長短；但台灣面板雙虎異口同聲公開表示，OLED面板廠建廠成本龐大，回收太慢，不會投入大量資金建廠。

而韓國面板廠放棄液晶面板、專注OLED面板之際，中國面板廠卻緊咬不放，也積極擴充OLED面板產能；現在更一步規劃採用與韓廠OLED面板不同、卻可大幅降低成本的印刷式OLED技術。

中國面板廠京東方採用與韓廠相同的蒸鍍式OLED面板技術，並成功取得蘋果訂單，但也傳出韓廠三星顯示器告京東方侵害部分OLED技術專利權，使京東方有失去蘋果訂單的疑慮。不過，Omdia顯示研究總經理謝勤益表示，目前並未進入終判，預計11月才有明確結果。

謝勤益分析，由於京東方是面板進入美國，而非手機進入美國；若搭載京東方OLED面板的iPhone手機進美國真受到侵權訴訟影響，以iPhone手機一年銷2.8億支來看，美國市場只占25%，京東方還有美國以外高達75%的市場，並沒有太大影響。

另外，中國面板廠維信諾（Visionox）、華星光電除已投入與韓廠同樣的蒸鍍式OLED技術，卻也規劃採日本廠開發的印刷式OLED面板技術建新廠。謝勤益認為，做OLED採印刷製程，成本低，有機會與傳統蒸鍍式OLED面板一較長短。

陳建助指出，若OLED印刷製程成功，則可以與蒸鍍製程競爭；但最大的問題在於印刷製程良率是否能提升，並穩定維持90%以上。

目前韓廠三星在OLED面板技術仍然維持領先，台廠群創、友達則跨域投資，不做純面板廠，分別投資汽車零件大廠，友達併德國車用零件大廠BHTC、群創透過旗下子公司CarUX收購日本車用電子廠Pioneer的100%股權，開闢新的出海口；此外，友達在新一代面板技術微型發光二極體（Micro LED）領先，群創更跨入面板級扇出型封裝技術。相較中國廠以擴產拚市占，陳建助認為，台、韓面板廠仍有不可取代地位。