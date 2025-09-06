快訊

江祖平再揭「求打砲」噁訊 為星友說公道話：我不是孤軍奮戰

勞保年資不足15年注意了！想併國保領年金 只能等到65歲

一年一遇！中元節血月同現 命理師曝「最旺補財時段」、對象別拜錯

聽新聞
0:00 / 0:00

蘋果iPhone 17將亮相 傳下放旗艦機功能、聚焦售價

中央社／ 台北6日電
蘋果公司（Apple）將在台灣時間10日凌晨1時舉辦秋季發表會，有望推出新一代手機iPhone 17系列。根據外媒消息，除了以超輕薄機型iPhone 17 Air取代現有Plus機型，也將把Pro旗艦機多項功能下放到標準版，引起果粉關注。（路透）
蘋果公司（Apple）將在台灣時間10日凌晨1時舉辦秋季發表會，有望推出新一代手機iPhone 17系列。根據外媒消息，除了以超輕薄機型iPhone 17 Air取代現有Plus機型，也將把Pro旗艦機多項功能下放到標準版，引起果粉關注。（路透）

蘋果公司（Apple）將在台灣時間10日凌晨1時舉辦秋季發表會，有望推出新一代手機iPhone 17系列。根據外媒消息，除了以超輕薄機型iPhone 17 Air取代現有Plus機型，也將把Pro旗艦機多項功能下放到標準版，引起果粉關注。

在關稅及通貨膨脹壓力下，分析師普遍預期，iPhone 17可能調漲價格；不過美系外資最新研究報告指出，iPhone 17系列只有部分機型漲價，對果粉而言是意外的好消息。

美系外資預測，標準版iPhone 17最低售價為799美元（約新台幣2.46萬元），與去年相同；iPhone 17 Air最低售價為899至949美元，可能與去年相同或調漲50美元；iPhone 17 Pro最低售價為1099美元，比去年貴100美元，但儲存容量更大；iPhone 17 Pro Max最低售價為1199美元，與去年相同。

整理外媒及科技網站消息，iPhone 17全系列設計將有明顯變化，機身邊框可能進一步收窄；Pro系列機型將導入鋁合金搭配玻璃的背蓋設計，並採用橫向延伸的相機模組，雖然三鏡頭排列方式仍維持iPhone 11Pro以來的三角形，但麥克風、LiDAR光學雷達和閃光燈都移到右側，來容納尺寸更大的影像感測器。

傳聞指出，蘋果今年將調整產品線，用iPhone 17Air取代現有的Plus機型，主打超輕薄設計，機身厚度只有5.5公釐，採用鈦金屬或高階鋁金屬材質，提供更輕盈的手感。不過輕薄化的代價，可能需要犧牲電池續航力，相機也僅保留一顆鏡頭。

過去只有Pro旗艦機型配備的120 Hz ProMotion自適應更新率螢幕技術，今年有望下放到iPhone 17全系列，提供更流暢的滑動與遊戲體驗，並提升螢幕亮度。原本在Pro機型才搭載的「相機控制」按鍵，也將下放到全系列，更方便啟動拍照和錄影功能。

今年iPhone 17系列的最大亮點之一，就是相機功能大幅升級。科技新聞網站9to5Mac預測，iPhone 17 Pro將配備全新4800萬畫素望遠鏡頭，提供更高的成像品質，也代表iPhone 17 Pro的3顆鏡頭全面升級到4800萬畫素。新鏡頭同樣能利用光學裁切方式拍出1200萬畫素照片，光學變焦也從5倍提升到8倍。

不只主相機規格進化，iPhone 17 Pro前鏡頭也將從1200萬畫素升級到2400萬畫素，提升自拍照的清晰度。

根據媒體與分析師的預測，蘋果在秋季發表會還將更新穿戴裝置，其中Apple Watch Series 11可能搭載傳聞已久的血壓偵測功能，在數值偏高時向使用者發出警告。

高階款Apple Watch Ultra也將推出第3代機型，有機會成為首款搭載Micro LED（微發光二極體）螢幕的蘋果產品，提供更高亮度、更鮮豔色彩和更長螢幕壽命；平價款Apple Watch SE有望支援螢幕「永遠顯示」功能。

由於蘋果無線耳機AirPods Pro 2已是2022年9月的產品，傳聞今年有望迎來重大改版，推出AirPods Pro3，縮小耳機尺寸並採用更小的充電盒，可能新增體溫偵測、睡眠偵測、相機快門遙控與即時翻譯等功能。

iPhone 三鏡頭 相機模組

延伸閱讀

蘋果印度銷售額創新高

果粉醞釀換機 蘋鏈熱身

大立光8月營收月增10%…九個月高點 預期本月動能會更好

玉晶光8月營收月增13% 旺季加持

相關新聞

數發部長林宜敬 ：盼改變軟體產業生態 推主權AI

數發部新任部長林宜敬九月一日上任，從業界來的他，最明白台灣軟體產業痛點，上任要務之一，就是「改善台灣軟體產業生態」；而從...

林宜敬談產業運用AI 最看好生技與長照、日照中心

全球都在發展ＡＩ（人工智慧），台灣各行各業也都需要ＡＩ，不過，ＡＩ新創應用多如牛毛，到底哪個產業會率先積極導入ＡＩ呢？數...

鴻海營收創最強8月 唱旺Q3…前八月同步寫紀錄

鴻海昨（5）日公布8月營收6,065億元，創同期新高，月減1.2%，年增10.6%，受惠人工智慧（AI）伺服器機櫃出貨強...

蘋果iPhone 17將亮相 傳下放旗艦機功能、聚焦售價

蘋果公司（Apple）將在台灣時間10日凌晨1時舉辦秋季發表會，有望推出新一代手機iPhone 17系列。根據外媒消息，...

果粉醞釀換機 蘋鏈熱身

鴻海衝刺人工智慧（AI）伺服器業務的同時，蘋果新機iPhone 17系列也將在台灣時間9月10日凌晨亮相，根據市調機構的...

信驊8月營收月減3.5% 訂單看到年底

遠端伺服器管理晶片業者、股王信驊昨（5）日公布8月營收7.44億元，月減少3.5%，較去年同期增加9.9%。累計今年前八...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。