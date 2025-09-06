蘋果iPhone 17將亮相 傳下放旗艦機功能、聚焦售價

蘋果公司（Apple）將在台灣時間10日凌晨1時舉辦秋季發表會，有望推出新一代手機iPhone 17系列。根據外媒消息，除了以超輕薄機型iPhone 17 Air取代現有Plus機型，也將把Pro旗艦機多項功能下放到標準版，引起果粉關注。

在關稅及通貨膨脹壓力下，分析師普遍預期，iPhone 17可能調漲價格；不過美系外資最新研究報告指出，iPhone 17系列只有部分機型漲價，對果粉而言是意外的好消息。

美系外資預測，標準版iPhone 17最低售價為799美元（約新台幣2.46萬元），與去年相同；iPhone 17 Air最低售價為899至949美元，可能與去年相同或調漲50美元；iPhone 17 Pro最低售價為1099美元，比去年貴100美元，但儲存容量更大；iPhone 17 Pro Max最低售價為1199美元，與去年相同。

整理外媒及科技網站消息，iPhone 17全系列設計將有明顯變化，機身邊框可能進一步收窄；Pro系列機型將導入鋁合金搭配玻璃的背蓋設計，並採用橫向延伸的相機模組，雖然三鏡頭排列方式仍維持iPhone 11Pro以來的三角形，但麥克風、LiDAR光學雷達和閃光燈都移到右側，來容納尺寸更大的影像感測器。

傳聞指出，蘋果今年將調整產品線，用iPhone 17Air取代現有的Plus機型，主打超輕薄設計，機身厚度只有5.5公釐，採用鈦金屬或高階鋁金屬材質，提供更輕盈的手感。不過輕薄化的代價，可能需要犧牲電池續航力，相機也僅保留一顆鏡頭。

過去只有Pro旗艦機型配備的120 Hz ProMotion自適應更新率螢幕技術，今年有望下放到iPhone 17全系列，提供更流暢的滑動與遊戲體驗，並提升螢幕亮度。原本在Pro機型才搭載的「相機控制」按鍵，也將下放到全系列，更方便啟動拍照和錄影功能。

今年iPhone 17系列的最大亮點之一，就是相機功能大幅升級。科技新聞網站9to5Mac預測，iPhone 17 Pro將配備全新4800萬畫素望遠鏡頭，提供更高的成像品質，也代表iPhone 17 Pro的3顆鏡頭全面升級到4800萬畫素。新鏡頭同樣能利用光學裁切方式拍出1200萬畫素照片，光學變焦也從5倍提升到8倍。

不只主相機規格進化，iPhone 17 Pro前鏡頭也將從1200萬畫素升級到2400萬畫素，提升自拍照的清晰度。

根據媒體與分析師的預測，蘋果在秋季發表會還將更新穿戴裝置，其中Apple Watch Series 11可能搭載傳聞已久的血壓偵測功能，在數值偏高時向使用者發出警告。

高階款Apple Watch Ultra也將推出第3代機型，有機會成為首款搭載Micro LED（微發光二極體）螢幕的蘋果產品，提供更高亮度、更鮮豔色彩和更長螢幕壽命；平價款Apple Watch SE有望支援螢幕「永遠顯示」功能。

由於蘋果無線耳機AirPods Pro 2已是2022年9月的產品，傳聞今年有望迎來重大改版，推出AirPods Pro3，縮小耳機尺寸並採用更小的充電盒，可能新增體溫偵測、睡眠偵測、相機快門遙控與即時翻譯等功能。