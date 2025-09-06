半導體展9月10日登場 SEMI：國際參與擴大如業界奧運

SEMICON Taiwan國際半導體展將於9月10日登場，主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）表示，今年國際擴大參與，活動種類更加多樣，有如半導體業界的「奧運」。

SEMI指出，今年國際半導體展以人工智慧（AI）、汽車和機器人為主題，涵蓋AI晶片、先進封裝、3DIC、小晶片、扇出型面板級封裝、異質整合、矽光子、量子運算、高頻寬記憶體、地緣戰略、永續製造、人才培育與資安等主軸，估計有來自56國、超過1200家企業，使用逾4100個展位，吸引10萬名參觀者，規模將創下新高。

SEMI表示，今年半導體展的國際參與度更勝去年，除新增加拿大、哥斯大黎加、立陶宛、瑞典與越南等國家專區，將創下17個國家館的新紀錄；還有美台商會、西班牙工業技術發展中心、義大利國會議員代表團及智利、瓜地馬拉參訪團等許多國外代表團參加。

國際半導體展期間還有台灣波蘭商業論壇、韓台半導體供應鏈經濟合作論壇、台日科技高峰論壇及台灣印度半導體論壇等多場交流活動。SEMI指出，這顯示世界各國在擬定參與半導體產業是有增無減，且各國希望能夠擴大得到台灣協助與交流。

SEMI表示，今年半導體展的活動種類更加多樣，除了傳統的展覽、技術論壇及媒合活動外，今年還有許多周邊活動。如外交部、中經院及科技、民主與社會研究中心（DSET）舉辦半導體與地緣政治論壇。

工研院與SEMI共同舉辦晶鏈高峰論壇，論壇將匯聚日本、歐洲、美國企業代表，探討全球供應鏈重組過程中如何進行協作。

SEMI邀請參與台灣半導體產業發展的前工研院院長史欽泰，參加SEMI半導體新銳獎頒獎典禮暨科技大師論壇演講，傳承經驗與智慧。

台灣半導體產業協會理事長侯永清與日月光半導體執行長吳田玉將共同主持爐邊對談，與享有矽谷「晶片大神」之稱的凱勒（Jim Keller）及英飛凌執行長漢尼貝克（Jochen Hanebeck）對談，從台灣和國際角度探討台灣如何維持半導體將來的競爭優勢。

凱勒目前擔任Tenstorrent執行長，他曾任英特爾（Intel）矽工程集團資深副總裁、特斯拉（Tesla）自動駕駛副總裁及超微（AMD）首席核心架構師，主導多項改變世界的晶片設計。

繼韓國記憶體雙雄三星（Samsung）記憶體業務總裁李禎培（Jung-Bae Lee）與SK海力士（Hynix）總裁金柱善（Justin Kim）去年來台後，今年美國記憶體廠美光（Micron）也不落人後，三星、SK海力士和美光3大記憶體廠高階主管將首度同台。

SEMI表示，當地緣政治盛行、供應鏈重組之際，全球區域競合展現新風貌，SEMICON Taiwan是半導體產業集大成的大活動，有如半導體業界的奧運。