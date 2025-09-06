數發部長林宜敬 ：盼改變軟體產業生態 推主權AI

數發部新任部長林宜敬九月一日上任，從業界來的他，最明白台灣軟體產業痛點，上任要務之一，就是「改善台灣軟體產業生態」；而從國家發展角度來看，數發部不但要為台灣建構「主權ＡＩ」，更要積極參與國際數位標準制定組織，讓台灣企業成為商業領域中的「First Mover」（先行者），走在全球數位經貿領域的最前端。

林宜敬入閣前，不僅待過軟體產業，自己也是新創企業主，因此，他一上任，最關注的就是「改善台灣軟體產業生態」。

提高獲利 政府帶頭轉換概念

台灣早有許多軟體企業，但規模總是很難壯大，主要原因就在於台灣企業主經常要求軟體服務客製化，軟體業很難單賣統一規格的「產品」，這就會對獲利帶來影響。林宜敬說，「你有看過台灣企業主要求微軟客製化嗎？沒這回事，反而是國內公司經常要軟體業者改。所以，我希望改變台灣軟體生態，這不單是供應方必須改變，需求方也要改變，政府要帶頭改變概念。」

「我希望用configuration（參數設定），取代customization（客製化）。這樣一來，台灣軟體產業獲利才會高。」林宜敬說，軟體開發成本相當高，如果能用「產品」或「模組化產品」方式銷售，才能帶動軟體產業獲利、銷售表現，「改變生態需要一段時間，這不是在我任內可以完成的，但至少要往這個方向前進，台灣的軟體才能往健康方向發展。」

算力優先 提供5大政策工具

數發部也提出要透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具，提升軟體產業量能。「這五大政策工具是有順序的，舉例來說，為什麼要先給算力？因為算力很貴。」林宜敬回憶，當年他自己在書房弄一台電腦、寫寫程式就可以創業，微軟比爾蓋茲、蘋果賈伯斯在車庫也可以創業，但現在ＡＩ創業門檻很高，需要算力驗證產品的可行性，「光是輝達伺服器，一台就要一千一百萬台幣。ＡＩ創業家現在都在面臨魔鬼的考驗。」因為創業者根本無法靠抵押自己的身家，來買這一台這麼貴的伺服器。

也因此，數發部以算力為起始點、以資金作為最後一道工具。數發部先前已向國發會匡列一百億元推動投資ＡＩ新創，「但這一百億元的概念是投資，而不是補助。」林宜敬說，國發基金的概念是投資一家公司，希望這家公司成長、上市，國發基金把這檔股票賣掉後、還能夠賺錢，並用這筆錢去投資下一家新創企業，「所以，創業的第一哩路，我們幫你用算力走出來，上市前的最後一哩路則是資金，我們也幫你想辦法。」運用這樣的方式帶動台灣ＡＩ新創茁壯。

全球ＡＩ快速發展，台灣要在ＡＩ世界裡掌握話語權，不只得發展ＡＩ新應用，也必須從國家角度思考「主權ＡＩ」，並同時跟上國際腳步，推動數位共同標準。

最慢1年 建立起台灣語料庫

在主權ＡＩ的部分，數發部積極推動台灣主權ＡＩ語料庫，林宜敬說，「快的話半年，最慢的話一年，就可以把這個語料庫建起來。」讓台灣ＡＩ新創團隊有足夠訓練資料，確保人工智慧模型具備台灣觀點。

而在國際上，數發部也會積極參與國際標準制定，他以SEMI E187為例，「這個半導體產業設備資安標準規範，就是台積電跟政府一起主導的標準，以前台灣沒有話語權，但當我們成為制定標準的人，不但有話語權，在商業上也會是First Mover。」尤其，台灣早就被國際認為是數位強國，也因此，數發部也會積極參與各式國際數位標準制定組織、數位經貿組織，讓台灣在數位領域能有全新的外交突破。