聽新聞
0:00 / 0:00

數發部長林宜敬 ：盼改變軟體產業生態 推主權AI

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導
從樹伐部到數發部。就學期間曾是台大棒球隊一員的數發部長林宜敬，在南投老家種下一萬多棵樹，並用桃花心木製成獨一無二的球棒。記者林伯東／攝影
從樹伐部到數發部。就學期間曾是台大棒球隊一員的數發部長林宜敬，在南投老家種下一萬多棵樹，並用桃花心木製成獨一無二的球棒。記者林伯東／攝影

數發部新任部長林宜敬九月一日上任，從業界來的他，最明白台灣軟體產業痛點，上任要務之一，就是「改善台灣軟體產業生態」；而從國家發展角度來看，數發部不但要為台灣建構「主權ＡＩ」，更要積極參與國際數位標準制定組織，讓台灣企業成為商業領域中的「First Mover」（先行者），走在全球數位經貿領域的最前端。

林宜敬入閣前，不僅待過軟體產業，自己也是新創企業主，因此，他一上任，最關注的就是「改善台灣軟體產業生態」。

提高獲利 政府帶頭轉換概念

台灣早有許多軟體企業，但規模總是很難壯大，主要原因就在於台灣企業主經常要求軟體服務客製化，軟體業很難單賣統一規格的「產品」，這就會對獲利帶來影響。林宜敬說，「你有看過台灣企業主要求微軟客製化嗎？沒這回事，反而是國內公司經常要軟體業者改。所以，我希望改變台灣軟體生態，這不單是供應方必須改變，需求方也要改變，政府要帶頭改變概念。」

「我希望用configuration（參數設定），取代customization（客製化）。這樣一來，台灣軟體產業獲利才會高。」林宜敬說，軟體開發成本相當高，如果能用「產品」或「模組化產品」方式銷售，才能帶動軟體產業獲利、銷售表現，「改變生態需要一段時間，這不是在我任內可以完成的，但至少要往這個方向前進，台灣的軟體才能往健康方向發展。」

算力優先 提供5大政策工具

數發部也提出要透過算力、資料、人才、行銷、資金等五大政策工具，提升軟體產業量能。「這五大政策工具是有順序的，舉例來說，為什麼要先給算力？因為算力很貴。」林宜敬回憶，當年他自己在書房弄一台電腦、寫寫程式就可以創業，微軟比爾蓋茲蘋果賈伯斯在車庫也可以創業，但現在ＡＩ創業門檻很高，需要算力驗證產品的可行性，「光是輝達伺服器，一台就要一千一百萬台幣。ＡＩ創業家現在都在面臨魔鬼的考驗。」因為創業者根本無法靠抵押自己的身家，來買這一台這麼貴的伺服器。

也因此，數發部以算力為起始點、以資金作為最後一道工具。數發部先前已向國發會匡列一百億元推動投資ＡＩ新創，「但這一百億元的概念是投資，而不是補助。」林宜敬說，國發基金的概念是投資一家公司，希望這家公司成長、上市，國發基金把這檔股票賣掉後、還能夠賺錢，並用這筆錢去投資下一家新創企業，「所以，創業的第一哩路，我們幫你用算力走出來，上市前的最後一哩路則是資金，我們也幫你想辦法。」運用這樣的方式帶動台灣ＡＩ新創茁壯。

全球ＡＩ快速發展，台灣要在ＡＩ世界裡掌握話語權，不只得發展ＡＩ新應用，也必須從國家角度思考「主權ＡＩ」，並同時跟上國際腳步，推動數位共同標準。

最慢1年 建立起台灣語料庫

在主權ＡＩ的部分，數發部積極推動台灣主權ＡＩ語料庫，林宜敬說，「快的話半年，最慢的話一年，就可以把這個語料庫建起來。」讓台灣ＡＩ新創團隊有足夠訓練資料，確保人工智慧模型具備台灣觀點。

而在國際上，數發部也會積極參與國際標準制定，他以SEMI E187為例，「這個半導體產業設備資安標準規範，就是台積電跟政府一起主導的標準，以前台灣沒有話語權，但當我們成為制定標準的人，不但有話語權，在商業上也會是First Mover。」尤其，台灣早就被國際認為是數位強國，也因此，數發部也會積極參與各式國際數位標準制定組織、數位經貿組織，讓台灣在數位領域能有全新的外交突破。

AI 軟體 微軟 蘋果 輝達 數發部 林宜敬 賈伯斯 比爾蓋茲

延伸閱讀

科技人斜槓作家 數發部長林宜敬理性中有冒險魂

AI照片再進化 Nano Banana生成3D公仔圖像掀流行

顯而立見／信任…AI浪潮下的教育基石

慧與調高財測 協力廠振奮

相關新聞

數發部長林宜敬 ：盼改變軟體產業生態 推主權AI

數發部新任部長林宜敬九月一日上任，從業界來的他，最明白台灣軟體產業痛點，上任要務之一，就是「改善台灣軟體產業生態」；而從...

聯發科在GB10扮演關鍵角色 外媒拋收購聯發科假設 聯發科澄清：不是真的

英媒《TechRadar》5日刊出一篇評論文章，作者揣測，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳或許會考慮以約730億美元（約新台幣2.2兆元）收購IC設計龍頭聯發科（2454）。不過這僅是作者的個人臆測，並非任何市場消息。

騰輝營收／8月3.5億元 雖歐洲市場暑休仍年增8.5%

銅箔基板廠騰輝-KY（6672）9月5日公告2025年度8月份營收，8月營收3.5億元，月減0.9%，仍較去年同期成長8...

不畏232調查及降息 美國創新研發龍頭產業閃亮奔馳

美國目前總體經濟表現穩健，儘管對等關稅仍存在不少變數，然而總體資金環境轉趨寬鬆有助增加企業營運的彈性。野村投信表示，根據...

奇景推出最新多功能時序控制 IC 方案

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電，於近日宣布推出最新多功能時序控制器（Tcon）解決方案。

半導體設備第2季銷售年增24%　台灣翻倍躍居全球第2

國際半導體產業協會（SEMI）統計，第2季全球半導體設備銷售額330.7億美元，季增3%，年增24%，主要受惠於先進邏輯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。