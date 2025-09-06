台光電8月營收再創新高 破除掉訂單、遭搶單等市場傳聞

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台光電董事長董定宇。聯合報系資料照
台光電（2383）昨（5）日公布8月營收87.65億元，月成長4.7%，年成長52.7%，再創歷史新高。公司並澄清掉訂單、韓系廠商搶單等市場消息。台光電提到，8月營收年成長較大主要受惠AI伺服器成長力道。

台光電日前因股價達公布注意交易資訊標準，公告相關財務訊息， 自結7月單月每股純益4.05元。台光電今年4月股災股價觸底後一路向上，7月中旬躋身千元股。

台光電營收
台光電日前宣布將對美國加州的全資子公司Arlon EMD投資4,900萬美元（約新台幣14.9億元），擴大投資美國。此擴建計畫預計於2026年底在加州開始營運。

台光電先前提到，相關投資是在先前已投入的新作業系統、壓合設備及其他硬體升級的基礎上，再安裝兩台新的上膠機、自動化硬體、化學混合設備及其他設施。Arlon EMD是美國專業材料製造商，位於加州的製造基地多年來為北美、歐洲、亞洲市場提供服務。

台光電董事長董定宇先前表示，對美國投資將強化在北美本地生產的產品組合，更快速回應市場需求，亦能降低風險並應對產能需求的激增。此次安裝上膠機採用最先進的技術，具備精密自動化、更高產出，及更優異的品質控管能力，以高穩定性和快速，滿足客戶日益增長的需求。

台光電在產能規畫已超前部署。即將在2025年完成中國黃石、馬來西亞檳城、中國中山的擴充，總產能提升33%。2026年將接續在台灣桃園、中國昆山、中國中山投資新廠房及產能。台光電先前提到，馬來西亞檳城也將在2026啟動產能擴充，完成後，台光電總產能將再增近30%，規模上的領先將進一步擴大。

AI競賽帶動銅箔基板CCL升級商機，法人看好相關主要台廠台光電、聯茂、台燿可望因高階材料升級受惠。

台光電

相關新聞

數發部長林宜敬 ：盼改變軟體產業生態 推主權AI

數發部新任部長林宜敬九月一日上任，從業界來的他，最明白台灣軟體產業痛點，上任要務之一，就是「改善台灣軟體產業生態」；而從...

林宜敬談產業運用AI 最看好生技與長照、日照中心

全球都在發展ＡＩ（人工智慧），台灣各行各業也都需要ＡＩ，不過，ＡＩ新創應用多如牛毛，到底哪個產業會率先積極導入ＡＩ呢？數...

鴻海營收創最強8月 唱旺Q3 達6,065億元 前八月同步寫紀錄

鴻海昨（5）日公布8月營收6,065億元，創同期新高，月減1.2%，年增10.6%，受惠人工智慧（AI）伺服器機櫃出貨強...

果粉醞釀換機 蘋鏈熱身

鴻海衝刺人工智慧（AI）伺服器業務的同時，蘋果新機iPhone 17系列也將在台灣時間9月10日凌晨亮相，根據市調機構的...

信驊8月營收月減3.5% 訂單看到年底

遠端伺服器管理晶片業者、股王信驊昨（5）日公布8月營收7.44億元，月減少3.5%，較去年同期增加9.9%。累計今年前八...

大立光8月營收月增10% 九個月高點 預期本月動能會更好

手機鏡頭龍頭大立光昨（5）日公布8月營收59.68億元，月成長10%，年減15%，為去年11月以來新高，公司預期，9月拉...

