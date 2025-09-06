企業生日快樂／力領專注產品競爭力 追求高毛利表現

力領（6996）董事長毛穎文指出，力領正搭上智慧座艙升級浪潮，儘管今年可能因外在環境因素對營運帶來不確定性，但對明年營運前景展望偏向可望穩健成長的看法，並持續專注耕耘有競爭力的產品線，追求良好毛利表現。

力領受市況影響，先前歷經兩年衰退，2024年重回成長軌道，但今年外在不確定性高，上半年合併營收12.4億元，年減15％。獲利方面，力領2021年大賺超過三個股本，近三年也都至少賺超過一個股本，法人預期，長期還有機會延續佳績。以下為專訪紀要：

問：如何看待未來營運展望？

答：力領現在就是要把交給合作客戶的產品品質顧好。力領的車用產品其實並非全應用於車輛，有一部分是應用於工控領域，真正車用產品線持續增長，但今年有一部分動能是被工控相關應用的低緩所抵銷。

現在毛利率估計穩定維持在約四成附近，也許長期還可以有往上空間。

目前看來，明年的情況也許會好一點，因為一些不利因素應當會消失，可能就會恢復穩健成長態勢。

問：力領的產品在車用市場還有哪些開拓的可能性？

答：會耕耘一些細分的利基市場，提供公司能創造較好毛利表現的契機。在兩輪車應用領域，力領的出貨才剛開始，但有不少新案導入，除了中國大陸品牌外，目前最多是出口供應東南亞市場，同時也逐步打入日本市場。

兩輪車比較高階的部分大多使用車規產品，中低階部分則使用偏向消費性規格的產品。其實兩輪車應用對於IC要求的嚴苛程度高於汽車，因為兩輪車的零件會暴露在室外，例如需要當下雨時也要能順利進行操作。公司期待這部分的應用能逐漸從高階車種擴散到中階車種。

問：力領在車用驅動與觸控整合IC（TDDI）的布局進度如何？

答：車用TDDI是從矽創承接過來，正在發展中。車用TDDI最大的應用區域就是中控台，但目前不會把最大的重心放在這塊，而是希望把成長性市場先做好。

車用TDDI在後裝市場方面估計放量速度會較快，應當會在今年第4季開始帶來營收貢獻，前裝市場部分可能要等到明年以後才會發酵。

力領的資源希望能放在感興趣，以及與客戶討論後覺得有競爭力的產品線，並進行客製化，這是要積極投入的地方，打造出對市場與客戶有價值的東西。

因此除HUD方面的五成市占目標，也希望未來在電子儀表板前裝應用市場方面能拿下相當的市占。

問：除力領本身外，整個矽創集團旗下企業有沒有更多合作空間？

答：力領與矽創都是發展驅動IC業務，本來合作機會就多一些。目前昇佳是以手機應用為主，大致以中高階市場為主，如果想發展其他應用也樂觀其成。

除力領的車用業務，矽創則是發展很多工控應用產品，如果昇佳想切入工控或車用領域，集團內也可分享客戶資源。