企業生日快樂／力領集團孵金雞 訂成長目標

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
力領的公司活動。照片/力領提供
力領的公司活動。照片/力領提供

力領（6996）主攻車用顯示驅動IC，不過董事長毛穎文說，他對自己家的車子沒什麼要求，而是基於妻子有特別偏好的品牌，因此家裡一直隨著妻子喜好而採購同一品牌的車輛。至於集團領導方面，他形容自己不是時刻緊盯的老闆，而是充分授權，採取只管理大方向的策略，由各公司制訂自身的成長目標。

毛穎文提到，由於集團底下各公司的定位都滿獨特，運作與管理方式頗為成熟，也具有一定的研發實力，所以平常只管大方向，定期與經營團隊討論，並由各公司制訂自身的成長目標，而不是一定要採由上而下的方式下指導棋。

矽創集團一路發展至今，毛穎文希望推動個別公司務實成長，並不希望揠苗助長。他認為，即使旗下企業都是IC設計公司，但著重發展的領域不同，在策略上就會不同，若硬要用同一套想法去規範，這樣的管理方式並不適當。

毛穎文表示，今年矽創進入手機驅動與觸控整合IC（TDDI）領域，這塊市場很大，所以相關成長可期，而旗下感測IC廠昇佳面臨競爭激烈的環境，還是會積極守住市占率。

至於力領方面，車用業務會成長，但難免受到部分實際上是應用於工控領域的車用產品線，還有新台幣匯率的因素影響。

矽創集團後續還有新的小金雞要孵出，毛穎文指出，旗下興櫃廠商新特系統也要申請掛牌，而矽創內部也有小型團隊投入開發技術，未來也可以評估獨立出來。至於對外併購方面，也會持續注意觀察。

