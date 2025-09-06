企業生日快樂／力領 搶智慧座艙升級商機

矽創集團旗下力領科技（6996）是台股中少見車用業績占比達八成以上的IC設計業者，去年12月上櫃掛牌，主攻車用相關驅動IC開發。展望未來，董事長毛穎文表示，智慧座艙的浪潮刺激出車用顯示升級需求，帶動車用驅動IC需求，力領在抬頭顯示器（HUD）應用出貨量希望未來能挑戰五成市占。

力領2009年成立，原名矽橋科技，2012年3月更名為力領，2013年獲國際大廠合作，順利量產，2014年至今年年都獲利。力領發展的關鍵，莫過於矽創2021年初將車載事業部門分割併入力領，也讓力領當年度首次達成年營收逾1億美元的里程碑。

當初矽創切入發展車用領域不是刻意進行，毛穎文說，是手機顯示應用逐漸從黑白走向彩色，而車輛的顯示驅動應用發展較慢，剛好可開始接著導入相關顯示應用，因此開始耕耘前裝市場，但初期出貨量不大。力領本來較偏向消費性應用，在規畫與矽創車載部門合併後，開始著墨車用後裝市場。

一步一腳印 打入品牌市場

車用產品從開發、認證到量產需要頗長的時間，若順利打入供應鏈就很難被換掉。力領一步一腳印，逐漸開始打入品牌廠的案子，尤其在疫情造成的缺貨期間，公司具備產能，又能掌握時機切入，得以擴展車輛前裝市場。

毛穎文指出，車輛前裝市場的產品毛利好，但從產品設計、品質要求到良率也要付出很多代價，供應車輛前裝市場的IC只要一顆出現問題，就全部要退回進行分析。

電子產品應用的驅動IC在市面上有很多供應商，車用驅動IC的業者不多，目前幾乎大陸所有車輛品牌都是力領的客戶。

力領積極擴展多個地區車廠客戶，以供貨終端品牌來區分，目前導入力領顯示驅動IC的車廠約五成是陸系車廠，歐系與韓系約占三成，美系品牌占二成。力領除利用台灣晶圓廠的產能，也部分利用大陸晶圓廠的產能，可以兼顧品質與成本。

毛穎文說，目前大陸品牌廠占力領一半車用業績，主因大陸車廠新案量產進度較快，其實有德系車廠二年前導入公司的產品，相關車輛預計今年量產。

力領的產品應用於包含儀表板、中控台、HUD、電子後視鏡、圓形旋鈕等領域。但也有不少車用顯示驅動IC被客戶導入應用到工控領域。

毛穎文表示，車用驅動IC的市場持續增長，主因車內利用的螢幕數量增加，螢幕尺寸變大。智慧座艙浪潮刺激出車用顯示升級需求，不只車內顯示器數量倍增，規格也升級，帶動車用驅動IC的需求。

各項車輛顯示驅動應用中，力領看重抬頭顯示器的應用。去年力領觀察到中價位車輛也開始導入，雖然抬頭顯示器相關晶片的單價不高，但力領專注在還沒被重視的領域，可搶得先機。

看關稅匯率 長遠影響不大

今年影響半導體業展望的兩大議題，分別是新台幣匯率走勢與美國關稅政策，但毛穎文認為，從長遠角度看，兩個議題影響都不算大，例如匯率議題，新台幣貶值時就多賺一些，升值時就受到一些影響。關稅對力領這類營運規模的企業來說影響有限，但要注意關稅政策對於終端消費市場的衝擊。

毛穎文指出，由於HUD以往配置在高階車款，滲透率不高，但市場發展趨勢是逐漸擴大到中階車款，HUD市場大餅將擴大。目前力領在HUD應用出貨量方面市占率還不到10％，希望未來能拉高到五成市占。

另外，市場上最大的HUD廠商還沒有搭配力領的產品量產出貨，但公司已打入其供應鏈，未來將是主要供應商夥伴，相關業務成長可期。

毛穎文透露，現在已有不少相關設計案，導入車輛大約一、兩年後會量產上市，屆時就可看到力領的市占率爬升。

毛穎文強調，在意的是產品線市占率提升、出貨量成長，以及守住平均銷售單價這三大重點，積極做出對於市場與客戶都有價值的產品。