英特爾財務長談展望 會永遠向台積電下單
英特爾財務長辛斯納在花旗2025年全球科技、媒體及電信會議（Global TMT）受訪揭露，明年可能決定1.4奈米（14A）先進製程的未來，台積電（2330）是很好的合作夥伴，將「永遠」與台積電合作。
辛斯納在討論14A製程時表示，先前英特爾執行長陳立武表達「14A製程沒有客戶、就會終止開發」的說法，並非對14A製程缺乏信心，而是要表達財務紀律，要先有外部客戶需求才會創建產能。
被問到英特爾何時能決定14A製程繼續推動時，辛斯納說：「我認為會在2026年某個時間點，我們將更掌握情況。」若英特爾繼續研發，14A產品可能在2028-2029年問世，目標是在此期間獲得一些外部客戶，陳立武未來幾個月也將公布與討論英特爾的AI策略。
辛斯納被問到英特爾下單給台積電，是否會因英特爾晶圓代工服務（IFS）的產品而改變，他表示未來雙方關係可能在某種程度上波動，但「我們將下單台積電，你知道，永遠，真的」。
他強調，台積電是很棒的合作夥伴，英特爾傾向繼續使用台積電的技術，「Lunar Lake等許多晶片、或其實是全部都外包，多數Arrow Lake也都外包」。他透露目前內部與外包生產的晶片比率各為70%與30%，外包的30%比率可能會下降，但仍高於十年前的水準。
