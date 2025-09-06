玉晶光8月營收月增13% 旺季加持

快訊

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭玉晶光（3406）挾iPhone 17新機出貨帶動，昨（5）日公布8月營收26.99億元，月增13.3%，年增2.2%，為兩年來單月新高。玉晶光表示，本季為傳統旺季，需求比第2季高很多，惟第4季要視新機上市後消費者買氣而定。

大立光與玉晶光為iPhone鏡頭主力供應鏈，相較大立光，玉晶光來自iPhone鏡頭營收占比更高，在新機鋪貨潮點火，加上潛望式鏡頭出貨順利，推升玉晶光營收。

玉晶光累計今年前八月營收151.74億元，年增0.22%。玉晶光昨天股價收444元，下滑2元。

玉晶光董事長陳天慶日前表示，本季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。玉晶光總經理郭英理表示，今年新產品技術有突破，潛望式鏡頭開發較預期順利，訂單量也較去年多。

玉晶光 光學鏡頭

