玉晶光8月營收月增13% 旺季加持
光學鏡頭廠玉晶光（3406）挾iPhone 17新機出貨帶動，昨（5）日公布8月營收26.99億元，月增13.3%，年增2.2%，為兩年來單月新高。玉晶光表示，本季為傳統旺季，需求比第2季高很多，惟第4季要視新機上市後消費者買氣而定。
大立光與玉晶光為iPhone鏡頭主力供應鏈，相較大立光，玉晶光來自iPhone鏡頭營收占比更高，在新機鋪貨潮點火，加上潛望式鏡頭出貨順利，推升玉晶光營收。
玉晶光累計今年前八月營收151.74億元，年增0.22%。玉晶光昨天股價收444元，下滑2元。
玉晶光董事長陳天慶日前表示，本季進入傳統旺季，依客戶釋出訂單展望，下半年訂單量比去年同期多，看好旺季效應，若良率提升，力拚全年營運優於去年。玉晶光總經理郭英理表示，今年新產品技術有突破，潛望式鏡頭開發較預期順利，訂單量也較去年多。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言