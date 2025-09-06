果粉醞釀換機 蘋鏈熱身

鴻海（2317）衝刺人工智慧（AI）伺服器業務的同時，蘋果新機iPhone 17系列也將在台灣時間9月10日凌晨亮相，根據市調機構的調查，接近七成的美國用戶考慮換機，高於去年同期，有望推升iPhone 17的需求並帶旺鴻海、大立光、台積電等蘋果供應鏈，為鴻海9月業績再添新的營運動能。

外電MacRumors引述智慧手機比價平台「SellCell」針對2,000多名美國iPhone用戶調查蘋果發表會前，果粉的換機興趣及品牌忠誠度。數據顯示，68.3%的現有iPhone用戶，打算在iPhone 17上市時去購買，這個比率高於去年iPhone 16 發布前的61.9%。

至於銷售機型方面，iPhone 17 Pro與17 Pro Max可能在初期成為銷售主力，因為38.1%的用戶表示有意願購買。

另外，有16.7%的受訪者，選擇標準版iPhone 17；13.5%的受訪者表示對全新、可能採超薄設計的iPhone 17 Air感興趣。只有 3.3%受訪者表示特別期待蘋果尚未發布的折疊iPhone。

調查同時也顯示，72.9%的用戶對目前iPhone機種滿意，但27.1%的用戶認為，蘋果與競爭對手的智慧手機製造商相比已經「失去了優勢」。

至於推動使用戶升級iPhone的原因，電池續航力成為最重要的因素，有53%的受訪者將其列為升級的首要原因。