信驊8月營收月減3.5% 訂單看到年底

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

遠端伺服器管理晶片業者、股王信驊（5274）昨（5）日公布8月營收7.44億元，月減少3.5%，較去年同期增加9.9%。累計今年前八月營收58.27億元，年增率59.7%。

公司先前表示，受惠於AI基礎建設的需求強勁，加上客戶訂單能見度高，預期下半年營收將逐季攀升，全年營收可望維持雙位數成長。

信驊董事長林鴻明先前出席創投年會，分享AI時代布局看法。他指出，目前看來關稅影響有限，伺服器關稅目前仍是豁免，伺服器產品第3季和第4季需求很強勁，訂單能見度可到年底，下半年逐漸往上，第3季比先前預期更好，因匯率影響，會較上季微幅成長。

信驊去年底進駐高雄市亞灣區北側香蕉碼頭，設立研發中心，林鴻明定調公司經營，以立足雲端企業應用及智慧AV解決方案兩大領域的領導地位，持續努力，在高雄設立研發中心，作為南向拓展的基地。

林鴻明說，進駐亞灣區香蕉碼頭設立研發中心除了規畫建立Cupola360全景影像技術產品應用展示中心以持續推動智慧城市遠端巡檢，未來亦將在此擴建研發設計以及測試驗證團隊，以持續強化信驊科技研發技術能力。

信驊專注於利基市場，目前兩大產品線包括雲端企業解決方案及智慧AV解決方案。雲端企業解決方案產品涵蓋遠端伺服器管理晶片（BMC SoC）、BIC晶片（Bridge IC）及PFR安全性晶片；智慧AV解決方案則包含AVoIP影音延伸晶片、Cupola360全景影像處理晶片以及Cupola360+相關軟體。

信驊強調，研發創新技術以快速因應客戶需求，2016年併購博通旗下 Emulex Pilot伺服器遠端系統管理晶片事業，2018年推出Cupola360全景影像處理晶片暨軟體解決方案，將產品線擴及影像處理領域。

晶片 信驊 伺服器

