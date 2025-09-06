鴻海營收創最強8月 唱旺Q3…前八月同步寫紀錄

鴻海（2317）昨（5）日公布8月營收6,065億元，創同期新高，月減1.2%，年增10.6%，受惠人工智慧（AI）伺服器機櫃出貨強勁帶動，隨著iPhone 17系列下周正式亮相，注入AI伺服器之外的新成長動能，業績續強可期。

鴻海今年前八個月營收為4.65兆元，年增16.6%，也創同期新高。鴻海昨日股價小漲2元，收205元，成交量3.7萬張，三大法人近五個交易日合計買超5.21萬張。

展望第3季，鴻海表示，雲端網路產品出貨大幅提升，將保持強勁成長趨勢，資通訊（ICT）產品進入傳統旺季，營運逐漸加溫。預期第3季整體營運，將會有季增及年增的表現，但仍需密切關注全球政經局勢及匯率變化之影響。

鴻海8月營收月減1.2%。「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」呈現強勁成長，在強勁的AI機櫃出貨動能帶動下，月對月強勁成長，AI機櫃季增三倍、預期持續穩健達標。「消費智能產品類別」則因主要產品進入新舊產品轉換期，本類別月對月呈現衰退表現。

鴻海8月營收年增10.6%。「雲端網路產品類別」與去年同期相比強勁成長，受惠AI機櫃拉貨動能持續強勁。「元件及其他產品類別」顯著成長，受惠主要業務相關零組件拉貨需求。「電腦終端產品類別」約略衰退，「消費智能產品類別」與去年同期相比衰退。

鴻海今年前八個月營收為4.65兆元，年增16.6%。「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，因AI雲端產品需求暢旺，以及零組件拉貨。「電腦終端產品類別」表現顯著成長，受惠拉貨動能。「消費智能產品類別」則表現約略持平。