大立光8月營收月增10%…九個月高點 預期本月動能會更好
手機鏡頭龍頭大立光（3008）昨（5）日公布8月營收59.68億元，月成長10%，年減15%，為去年11月以來新高，公司預期，9月拉貨動能比8月好。大立光為蘋概股指標，法人認為，大立光8月營收衝高受惠iPhone 17新機鋪貨潮點火激勵。
大立光今年前八月累計營收376.63億元，年成長8%。大立光昨天股價收2,405元，上漲10元，外資反手賣超，投信及自營商連兩日站在買方。
外資最新報告指出，今年iPhone 17系列新機除Pro機種基本款售價調漲100美元外，iPhone 17標準版與Pro Max起售價將「凍漲」，新推出的iPhone 17 Air甚至可能比目前iPhone 16 Plus便宜。
美國關稅政策讓外界憂心iPhone恐漲價，不利買氣。業界認為，若iPhone 17系列新機價格普遍「凍漲」，有助提振買氣，有望帶旺大立光、玉晶光等供應鏈，惟實際定價仍待蘋果美國時間9日的新品發表會揭曉。
外界關注，與去年同期相較，因全球總體經濟影響，客戶對新機拉貨的變化，大立光董事長林恩平日前在法說會上回應，「差不了太多，新機一般來說，價格好一些，去年有些大機種是獨家供應，對手只是慢一些。新機開賣前拉貨較為積極，後續看開賣後的狀況再調整。」
外界臆測，林恩平口中的大機種，應是去年i16旗艦機的潛望式鏡頭下放至其他機種，去年幾乎由大立光獨攬，今年玉晶光加入i17供貨行列，分食大立光訂單。
法人追問，下半年潛望式鏡頭訂單配比（share）消長，林恩平說，「客戶已排定，除非對方發生狀況。」
林恩平進一步表示，第3季產能滿載，依往年營運表現，下半年會比上半年好，最終還要看客戶銷售表現。大立光8月出貨結構中，2,000萬畫素鏡頭占比10%-20%，與7月相當，1,000萬畫素占比50%-60%，較7月60%-70%下滑。
