友達、群創轉型 展現成效

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

面板雙虎友達（2409）與群創積極推動轉型，聚焦高價值產品與新興應用。大環境仍面臨不確定性，兩家公司在技術與策略布局持續展現成效。法人分析，面板報價持穩有利營運，隨著新事業貢獻度逐步提升，下半年獲利有望優於上半年，營運有轉機。

友達董事長彭双浪先前表示，儘管面臨匯率與關稅等不確定因素，友達第2季透過產品組合改善，交出不錯的成績。第2季歸屬母公司業主淨利19.5億元，每股純益0.26元，毛利率提升至13.5%，連續兩季度本業獲利。

友達持續耕耘高階技術，強化「解決方案提供者」角色。公司與元太合資的大尺寸電子紙模組將於數月內出貨，近期攜手Garmin，打造全球首款Micro LED智慧手錶，持續多元發展、優化產品組合與費用管控，維持營運韌性。

群創在半導體先進封裝與車用市場取得顯著進展。群創董事長暨執行長洪進揚先前指出，扇出型面板級封裝（FOPLP）已於第2季通過客戶認證並開始出貨，每月出貨量達數百萬顆，挹注上億元營收。

友達 董事長 面板雙虎

