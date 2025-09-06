友達、群創轉型 展現成效
面板雙虎友達（2409）與群創積極推動轉型，聚焦高價值產品與新興應用。大環境仍面臨不確定性，兩家公司在技術與策略布局持續展現成效。法人分析，面板報價持穩有利營運，隨著新事業貢獻度逐步提升，下半年獲利有望優於上半年，營運有轉機。
友達董事長彭双浪先前表示，儘管面臨匯率與關稅等不確定因素，友達第2季透過產品組合改善，交出不錯的成績。第2季歸屬母公司業主淨利19.5億元，每股純益0.26元，毛利率提升至13.5%，連續兩季度本業獲利。
友達持續耕耘高階技術，強化「解決方案提供者」角色。公司與元太合資的大尺寸電子紙模組將於數月內出貨，近期攜手Garmin，打造全球首款Micro LED智慧手錶，持續多元發展、優化產品組合與費用管控，維持營運韌性。
群創在半導體先進封裝與車用市場取得顯著進展。群創董事長暨執行長洪進揚先前指出，扇出型面板級封裝（FOPLP）已於第2季通過客戶認證並開始出貨，每月出貨量達數百萬顆，挹注上億元營收。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言