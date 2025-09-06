集邦：9月面板價持平

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導

研究機構集邦科技（TrendForce）昨（5）日發布9月上旬面板價格預測，由於電視品牌備貨需求維持穩定，加上顯示器（MNT）與筆記型電腦（NB）面板需求動能不弱，預期9月面板價格將全面維持持平態勢。

集邦科技研究副總范博毓指出，面板廠一改第2季的保守態度，對面板生產與出貨轉趨積極，緩解了價格下跌的壓力。先前面板雙虎友達（2409）、群創都對下半年面板市況相對保守，釋出傳統旺季效應恐不如往年，不過Omdia、集邦兩大研調機構陸續釋出「景氣循環觸底」、「需求動能不弱」的訊息，雙虎本季營運可望持續改善。

范博毓觀察，電視面板報價已全面持平，主要尺寸如65吋、55吋、43吋及32吋等價格都未見波動，分別落在每片173美元、124美元、64美元及35美元。

集邦調查顯示器面板第3季需求相對疲弱，主流尺寸規格仍處於虧損狀態，面板廠生產意願偏低，即使部分主流FHD機種因此供給吃緊，面板價格也難上漲。買賣雙方對價格持穩有共識，預估9月顯示器面板價格持平。27吋IPS面板均價約為63美元，23.8吋IPS面板均價約為49.9美元。

集邦表示，筆記型電腦面板需求在第3季維持不錯趨勢。部分品牌客戶因半導體關稅前景未明，拉貨態度轉趨積極，試圖透過維持強勁訂單來爭取更多優惠，但面板廠也指出整體議價空間正逐漸縮小。儘管客戶需求不錯，面板廠也不易漲價。在競爭壓力下，9月NB面板價格預估仍維持持平，其中17.3吋TN面板均價約為38.3美元，15.6吋Value IPS面板均價約為40.3美元。

范博毓強調，整體而言，面板市場在9月上旬價格全面持穩，顯示報價跌勢已止。儘管需求動能不一，但面板廠在報價策略上轉趨強硬，加上庫存水位健康，可望帶動面板雙虎第3季營運持續改善。

顯示器 面板雙虎

