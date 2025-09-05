台積電青年築夢計畫10週年 曾繁城：續助年輕人圓夢

快訊

中央社／ 台北5日電

台積電文教基金會舉辦青年築夢計畫邁入10週年，特地攜手台北市政府青年局與台大創新設計學院在松山文創園區南向製菸工廠舉辦快閃互動展。基金會董事長曾繁城表示，將會持續助年輕人實現夢想。

曾繁城在互動展開幕記者會說，他的大學第一志願曾是歷史系，但因考量家境才順應父親意見往理工科發展。雖然沒有如願就讀心中夢想科系，不過擔任台積電文教基金會董事長後，舉辦許多人文藝術活動，也算是圓了「文藝青年」的夢想。

曾繁城表示，期待青年世代能踏出追尋夢想的第一步，基金會也會持續協助年輕人實現夢想，能夠影響更多的人。

台積電文教基金會指出，快閃互動展自今天起至9月7日止，將展出9組築夢團隊的夢想雛形，有希望以籃球融合多元教育，陪伴弱勢孩童勇敢追夢，有致力於東非坦尚尼亞的Magingo村蓋一所學校，改善當地的教育環境。

此外，還有團隊結合台灣傳統文化與科技藝術，傳播台灣文化之美，有以成為國家地理雜誌探險家為目標，為海洋保育盡一分心力，有以木工技藝為廢棄行道樹注入新生，也有用台語介紹搭船來台定居的植物背後的故事。

基金會表示，有團隊從女性主義出發，開啟女性成長的私密對話，有以科學育兒的方法及觀念，陪伴新手父母解鎖人生新階段，還有要帶領大眾重新理解無家者的議題，破除社會偏見。

基金會指出，希望透過互動展讓觀眾親身走進築夢歷程，感受夢想如何一步步推進。此外，還安排百位神秘客票選築夢家，共同決定百萬夢想基金的分配。

台積電 董事長

