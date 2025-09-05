半導體展9/10登場 法國參展企業將逾15家創紀錄

快訊

中央社／ 台北5日電

SEMICON Taiwan國際半導體展將於9月10日登場，法國駐台代表、法國在台協會主任龍燁（Paris Frank）今天表示，參展的法國企業數量將創下史上最高紀錄，將至少有15家。

龍燁今天接受媒體訪問，說明法國這次參加國際半導體展情況。除參展法國企業數量將創新高，他說，法國也將派出超過60人的代表團，規模也是史上最大，成員有法國經濟部代表、議員，還有來自法國先進微電子研究中心CEA。

龍燁表示，法國在疫情中經歷大規模的供應中斷，目前決定以半導體、量子科學及人工智慧等重點領域科學研究為切入點，重新連結台灣的生態系，建立對話、促進合作。

他指出，2024年4月舉辦首屆台法科學研究會議，預計明年春天召開第2屆會議。

龍燁說，法國的新創企業與台灣產業存在很好的契合，除進行互訪外，力積電董事長黃崇仁也率代表團參與巴黎舉行的人工智慧高峰會。此外，鴻海也在法國投資先進封裝。

龍燁表示，台灣與法國生態系正緊密連結在一起，雙方的關係越來越具有戰略意義。能源與人才是半導體產業發展的瓶頸，法國可與台灣合作突破，此外，法國是台灣通往歐洲的門戶，與法國合作，有可能打開歐洲市場。

法國 半導體

