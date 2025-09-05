台灣大攜手Kaia簽MOU 共拓台灣Web3生態系

台灣大哥大今天宣布，與Kaia區塊鏈簽訂合作備忘錄，雙方聯手擴大台灣Web3用戶、探索法幣與虛擬資產的出入金解決方案，建立與推廣符合法規的DeFi基礎設施，盼在台灣建構一個開放、安全且具包容性的Web3生態系。

台灣大表示，旗下全資子公司富昇數位成立「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」，為國內首家由大型企業集團打造的虛擬資產交易所，推動虛擬資產產業主流化，自今年5月上市至今註冊人數破萬，更有企業主投入千萬元資金購入比特幣。

為加速擴大台灣Web3生態系，台灣大哥大今天宣布與Kaia區塊鏈簽訂合作備忘錄，藉由Kaia在亞洲區的社群與區塊鏈技術，雙方聯手擴大台灣Web3用戶、探索法幣與虛擬資產的出入金解決方案，建立與推廣符合法規的DeFi基礎設施，並為下一代去中心化應用奠定基礎，在台灣建構一個開放、安全且具包容性的Web3生態系。

Kaia是由亞洲兩大科技巨頭 Kakao（Klaytn）與LINE（Finschia）合併而成的第一層（Layer 1）區塊鏈，於2024年8月正式啟動主網，透過與LINE通訊軟體生態的結合，讓廣大開發者能便捷部署去中心化應用（dApp）及金融服務（DeFi），目前已累計2.5億亞洲用戶。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，希望藉這個合作在台灣釋放Web3領域的更多潛力，能降低進入門檻、擴展基礎建設，並將Web3的多元應用帶給數百萬使用者，Kaia鏈已與LINE密切合作，將用戶由Web2世界帶入Web3領域。

台灣大說明，MOU涵蓋重點4面向合作，第1，雙方將聚焦於培育台灣Web3社群，建立多元且活躍的開發者與用戶環境，鼓勵創新應用落地；第2，共同推動區塊鏈基礎建設，強化在地基礎設施，為下一代去中心化應用奠基；第3，加速法幣與虛擬資產互通，探索合規的法幣出入金方案，降低大眾進入Web3的門檻。第4，推動合規去中心化金融DeFi生態系，攜手建立符合台灣監管要求的去中心化金融環境。