台灣大虛擬資產交易所註冊破萬 攜手Kaia區塊鏈擴台灣Web3生態系

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）全資子公司富昇數位成立「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」，自今年5月上市至今註冊人數破萬，更有企業主投入千萬元資金購入比特幣。

「台灣大虛擬資產交易所（TWEX）」為國內首家由大型企業集團打造的虛擬資產交易所，主打「簡單、低門檻、可信賴」，積極推動虛擬資產產業主流化。

為加速擴大台灣Web3生態系，台灣大哥大5日宣布與Kaia區塊鏈簽訂合作備忘錄，以台灣大的品牌信任與影響力，及Kaia在亞洲區龐大的社群與區塊鏈技術專業，雙方強強聯手擴大台灣Web3用戶、探索法幣與虛擬資產的出入金解決方案，同時致力建立與推廣符合法規的DeFi基礎設施，並為下一代去中心化應用奠定基礎，期待共同在台灣建構一個開放、安全且具包容性的Web3生態系。

Kaia是由亞洲兩大科技巨頭 Kakao（Klaytn）與 LINE（Finschia）合併而成的第一層（Layer 1）區塊鏈，於2024年8月正式啟動主網，透過與LINE通訊軟體生態的深度結合，讓廣大開發者能便捷部署去中心化應用（dApp）及金融服務（DeFi），目前已累計2.5億亞洲用戶。

台灣大Web3事業副總暨富昇數位總經理韓昆舉表示，盼藉此合作在台灣釋放Web3領域的更多潛力。藉由Kaia的區塊鏈技術和台灣大廣泛的影響力，降低進入門檻、擴展基礎建設，並將Web3的多元應用帶給數百萬使用者。

韓昆舉表示，Kaia鏈已與LINE 密切合作，將用戶由Web 2世界帶入Web3領域。我們也懷抱著相同使命：在強化合規與用戶安全的同時，結合雙方優勢，一起為Web3應用發展樹立新的標竿。

Kaia基金會主席Sangmin Seo表示，台灣是亞太區Web3最具潛力的市場之一，透過這次合作，將致力於在台灣打造堅實的區塊鏈基礎建設，同時藉由台灣大哥大與TWEX的力量，推動合規的法幣與虛擬資產出入金解決方案，加速Kaia幣及Web3服務的普及，期待與台灣大哥大共同為使用者提供更安全、可信賴的虛擬資產體驗。

雙方合作將涵蓋壯大Web3社群、區塊鏈基礎設施、法幣與虛擬資產出入金解方、DeFi生態系等四大面向。

