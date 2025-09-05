研調：電視品牌年末促銷帶動面板採購 9月報價持平

研調機構集邦科技今天公布9月上旬面板報價，電視、液晶顯示器（Monitor）、筆電面板皆持平。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，9月電視品牌持續對年末促銷旺季需求作準備，帶動電視面板採購動能，面板廠在近2個月的生產與出貨也轉為較積極的態度，並紓緩第2季以來面板價格下跌的壓力。

范博毓指出，液晶顯示器面板需求自進入第3季後，呈現較為疲弱狀態，不過因為對面板廠而言，主流尺寸規格目前仍處於虧損狀態，大部分的面板廠生產意願都偏低，因而出現主流的全高清（FHD）機種供給較吃緊，但面板價格也不易上漲的奇特現象。

電視面板需求在第3季開始回穩，讓品牌客戶意識到短期間面板價格並無太多跌價空間，買賣雙方對於價格持穩的想法較有共識，集邦預期9月的液晶顯示器面板價格將持平。

筆電面板部分，集邦認為，需求在第3季維持不弱的趨勢，品牌客戶在半導體關稅遲遲未定的狀況下，對於拉貨的態度趨於積極，也希望透過維持較強的訂單需求，試圖向面板廠要求更多優惠空間。以面板廠的角度來看，因為面板廠彼此持續爭取客戶訂單，已經長期提供品牌客戶檯面下的價格優惠，整體的優惠空間實際上正逐漸縮小中。

集邦評估，在競爭壓力下，就算筆電客戶需求維持不錯，也不容易提出面板漲價要求。整體而言，目前預期9月筆電面板需求仍不弱，價格可望持平。