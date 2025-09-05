群創旗下CarUX參加慕尼黑車展 秀擴增實境抬頭顯示器
群創光電今天宣布子公司CarUX將參加德國慕尼黑舉辦的IAA Mobility國際車展，展出亮點包含橫跨A柱至A柱的全幅反射式顯示系統，結合微型發光二極體（Micro LED）擴增實境抬頭顯示器，實現資訊與駕駛視野的自然融合。
德國慕尼黑IAA Mobility國際車展將於9月8日至12日舉行，CarUX展示融合多項創新技術的未來式座艙概念設計。
CarUX表示，此次參展的Micro LED將成未來車用顯示的關鍵技術之一，並聚焦3大應用，包括高亮度投影顯示，實現在前擋風玻璃透明區域的清晰資訊投影；其次為模組化無邊框拼接，透過Micro LED拼接技術，打造大面積且靈活延展的顯示介面。
另外，透明顯示技術讓擴增實境功能更自然地融入車內視野。
除了顯示技術的創新，CarUX指出，結合系統層面的智慧應用創新，包含生命跡象感測技術（Vital SignSensing），能將感測器精準地整合於乘客前區，即時監測駕駛者及乘客的生理狀態，為行車安全提供更全面的保障。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言