群創旗下CarUX參加慕尼黑車展 秀擴增實境抬頭顯示器

中央社／ 台北5日電

群創光電今天宣布子公司CarUX將參加德國慕尼黑舉辦的IAA Mobility國際車展，展出亮點包含橫跨A柱至A柱的全幅反射式顯示系統，結合微型發光二極體（Micro LED）擴增實境抬頭顯示器，實現資訊與駕駛視野的自然融合。

德國慕尼黑IAA Mobility國際車展將於9月8日至12日舉行，CarUX展示融合多項創新技術的未來式座艙概念設計。

CarUX表示，此次參展的Micro LED將成未來車用顯示的關鍵技術之一，並聚焦3大應用，包括高亮度投影顯示，實現在前擋風玻璃透明區域的清晰資訊投影；其次為模組化無邊框拼接，透過Micro LED拼接技術，打造大面積且靈活延展的顯示介面。

另外，透明顯示技術讓擴增實境功能更自然地融入車內視野。

除了顯示技術的創新，CarUX指出，結合系統層面的智慧應用創新，包含生命跡象感測技術（Vital SignSensing），能將感測器精準地整合於乘客前區，即時監測駕駛者及乘客的生理狀態，為行車安全提供更全面的保障。

LED 車展 慕尼黑

