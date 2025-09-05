三星在台推新機 盼拉升AI手機滲透率擴大生態圈

三星今天宣布Galaxy S25 FE在台上市，擴大AI生態圈；三星指出，2024年在600美元以上價格帶的市占率，達到2015年以來新高，希望AI手機滲透率可達3成以上。

三星表示，Galaxy S25 FE搭載One UI 8與多模態AI助理，Gemini Live支援即時視覺對話，裝置能透過分享鏡頭或螢幕畫面，看見使用者所見，並提供深度建議。

三星舉例打包旅遊穿搭時，只需將相機對準兩套服裝並詢問「哪套比較適合首爾的天氣」，Gemini便會透過自然對話提供靈感。

此外，三星Galaxy S25 FE配備1200萬畫素前置鏡頭，以及4900mAh電池續航，建議售價2萬2990元，瞄準中高階市場。

台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙先前表示，三星手機去年在600美元以上的價格帶成長性優於整體市場，市占率達到2015年以來的新高。

他進一步說，三星2024年已達到600美元以上價格帶占比3成、300美元到600美元占比4成、300美元以下占比3成；預估今年可達到4成、4成、2成的比例，看好營業額達雙位數成長，市占率繼續提高，三星也希望AI手機滲透率可達到3成以上。