Galaxy S25 FE於19日在台開賣 起售價22,990元
三星致力擴大行動AI創新普及，使AI體驗更直覺、個人化、無縫串聯。三星日前揭曉FE系列全新陣容－Galaxy S25 FE與Galaxy Buds3 FE，今宣布正式在台上市，讓消費者能以親民價格體驗深受眾多星粉喜愛的核心功能，輕鬆踏入Galaxy AI生態圈。此外，台灣三星亦推出全新Samsung Finance+服務，指定門市最高可享36期無卡分期零利率，提供安心彈性的付款選項，無痛入手夢想Galaxy手機；搭配Samsung Care+全星守護心愛裝置，獲得全方位保障。
借助One UI 8與多模態AI助理，使用者可在Galaxy S25 FE盡情享受AI為生活加乘的各種精彩。Gemini Live支援即時視覺對話，裝置能透過分享鏡頭或螢幕畫面，看見使用者所見，並提供深度建議。例如：打包旅遊穿搭時，只需將相機對準兩套服裝並詢問「哪套比較適合首爾的天氣？」Gemini便會透過自然對話提供靈感。玩遊戲時，搜尋圈則是最佳戰友－圈選螢幕上項目或道具即能搜尋提示，不打斷重要時刻。
憑藉AI驅動的ProVisual Engine及升級1,200 萬畫素前置鏡頭，自拍更加清晰動人。超明亮夜幕攝影同步進化，減少夜間拍攝噪點，夜晚時分也能盡情紀錄自我。搭配豐富的Galaxy AI應用，釋放創作魂：音訊橡皮擦能偵測並分離影片中特定聲音元素，如人聲、音樂、風聲、環境音、群眾聲等，街頭錄影也能享有專業收音。生成式相片編輯可自動偵測照片中的路人，並主動提供移除建議，自然無痕地填補移除後的背景，張張都是C位主角。
Galaxy S25 FE配備4,900mAh電池續航，僅30分鐘即可充電達65%，提供更便利、耐久的電池續航力。具備6.7吋Dynamic AMOLED 2X螢幕、120Hz螢幕更新率，帶來流暢沉浸的視覺享受。此外，支援七代作業系統升級與七年安全更新，確保長久穩定的最佳化使用體驗。
Galaxy S25 FE共推出深海藍、冰藍、酷黑、冰川白四款時尚配色，8GB+256GB建議售價NT$22,990。9月19日起於三星智慧館、三星商城及指定通路正式開賣，電信通路由遠傳電信（4904）獨家上市。凡購買Galaxy S25 FE，即可享有Google AI Pro六個月免費試用，體驗更進階的AI功能服務，包括Gemini、Flow、NotebookLM等多項應用。
三星用戶亦可加購Samsung Care+行動裝置保險服務，涵蓋竊盜、意外損壞、硬體保固、電池更換等，提供最長三年的安心保障。消費者可依需求選擇投保方案，透過三星智慧館或手機「全星守護您的新Galaxy」功能快速投保。此外，針對特定手機型號消費者，亦推出一年期螢幕意外損失保險，讓星粉購新機開心又放心！
