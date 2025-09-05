傳聞再起！外媒點名黃仁勳可能出手收購聯發科
英媒《TechRadar》5日報導，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳可能考慮以約730億美元（約新台幣2.2兆元）收購IC設計龍頭聯發科（2454）。儘管此消息只是媒體揣測，但若成真，輝達可一次打包ARM/SoC整合與供應鏈能量，從資料中心延伸至筆電、掌機與邊緣裝置，對其生態版圖擴張將是重大利多。
《TechRadar》指出，輝達在最新簡報中清楚展現聯發科於GB10「Grace Blackwell」超級晶片的關鍵角色，突顯雙方合作緊密、技術高度互補。
就產品面而言，GB10結合聯發科的CPU與記憶體設計，以及輝達的Blackwell GPU，規格包含20顆Arm v9.2 CPU核心、31 TFLOPs FP32效能、最高128GB LPDDR5X統一記憶體，採雙dielet封裝、台積電（2330）N3製程。原訂2025年7月推出，但進度已有延宕。
不過，若真要推動此類收購，障礙仍相當巨大。輝達2022年曾以400億美元試圖收購Arm，最終因監管機關以壟斷疑慮否決而失敗。外媒認為，若轉向收購聯發科，勢必再度面臨嚴格競審，台灣政府亦可能不樂見關鍵半導體企業被美商納入麾下。雖然輝達具備負擔730億美元的財務實力，但能否說服聯發科股東與經營層，仍存高度不確定性。
