不畏232調查及降息 美國創新研發龍頭產業閃亮奔馳

美國目前總體經濟表現穩健，儘管對等關稅仍存在不少變數，然而總體資金環境轉趨寬鬆有助增加企業營運的彈性。野村投信表示，根據歷史統計，利率政策由鷹轉鴿時，股市可望展開一波多頭表現，值得留意走在各產業浪尖上的創新研發龍頭，降息有助降低這些優質公司營運成本、尤其是投入研發 (R&D)的資金壓力，其在產品/服務領域具競爭力的領先者有望大展鴻圖、開創新局，並進一步帶動股價出現正向循環。因此，有意進場或加碼美股的投資人更可聚焦相關受惠族群，例如囊括各產業領頭羊的「創新研發龍頭」類型企業的野村美國創新研發龍頭ETF(00971)，可望在中長期展現較佳投資爆發力。

野村美國創新研發龍頭ETF(00971)經理人林怡君表示，自4月解放日以來，美國貿易政策不確定性趨緩，S&P 500持續創新高，即便8月1日川普公佈全球對等關稅稅率後，市場也未出現明顯修正，美股多頭格局仍未改變。輝達最新公布的第2季財報再度超出市場預期，無論是營收、EPS 還是毛利率均繳出亮眼成績單，單季營收達467.4億美元，年增55.6%，毛利率更從去年同期的60.5% 拉升至72.4%，反映Blackwell量產初期的成本壓力已有所緩解， EPS表現同樣強勁，來到1.08美元，遠優於市場預估的0.95美元；股價表現來看亦是如此，今年以來累計上漲超過35%。

此外，資料中心業務仍是最核心的成長動能，第3季資料中心的營收來到410.9億美元，顯示AI晶片需求仍強勁，輝達持續仍展現強勁的技術領先與市場支配力。林怡君指出，美國科技巨頭在AI領域的資本支出持續擴張，亦成為推升美股主要動能，包含，亞馬遜2025年下半年資本支出預估達600億美元，主要投入AWS雲端與AI基礎設施，AI應用全面加速落地，雲端獲利成為關鍵，微軟、Google、Meta亦持續擴大加碼資本支出，包含雲端運算、自駕技術、機器人、醫療AI等。科技業為了追趕一日千里的科技變化，除了提升自身創新科技水準及市占率外，持續資本支出，以開拓新的獲利增長契機，領導全球，成為這波AI主流趨勢的長線贏家。

全球央行年會美國聯準會主席鮑爾放鴿，激勵美國S&P 500指數劍指歷史新高，現在美股還能買嗎？野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析表示，回顧上一次全球央行年會鮑爾發表預防性降息談話後，美股主要指數表現普遍亮眼，代表大盤的S&P 500指數爾後六個月總報酬達6.87%，成長股與科技股例如S&P 500成長指數、NASDAQ指數分別上漲9.40%與8.26%，表現更出眾；但若進一步聚焦各產業研發龍頭、以彭博研發龍頭指數為代表，總報酬更來到+10.59%，爆發力更勝大盤、成長與科技股，顯示預防性降息有助美股續強，研發龍頭後市有潛力。

展望2025年第4季，林怡君表示，儘管美股短期波動仍在，但長期成長態勢明確，加上聯準會釋出「放鴿」訊號，預期9月可能啟動降息，資金回流風險性資產機率高。美國研發龍頭股估值仍在合理區間，長期報酬仍具吸引力。建議投資人不妨視己身風險承受度，把握拉回機會，適度單筆分批或定期定額布局，透過00971參與AI與研發創新龍頭產業雙重紅利列車。