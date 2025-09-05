奇景推出最新多功能時序控制 IC 方案

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電，於近日宣布推出最新多功能時序控制器（Tcon）解決方案。

奇景推出全新HX8882-F13整合型時序控制器解決方案，可支援多項先進功能，包括全區域彈性可調式局部畸變矯正（Local Dewarping）技術等，強調適用於車用抬頭顯示器（HUD）等，可強化影像品質，並帶來畸變矯正效果，以客製化設計滿足車廠與一級供應商的多元 HUD 系統需求。

奇景表示，車用HUD應用正快速興起，目前已從單純的文字與符號顯示，進化至高亮度、高對比並結合AR的增強實境視覺，進一步推升對先進Tcon解決方案的需求。HX8882-F系列 Tcon 具備卓越對比度，可有效消除傳統 TFT LCD面板因來自於背光漏光所導致的「明信片效應」。同時，其全區域可調式畸變矯正功能，能精準修正擋風玻璃曲面或投射角度造成的影像變形，並整合符合車用功能安全標準的OSD功能，將清晰、零失真的關鍵資訊直接投射至擋風玻璃，大幅提升駕駛安全與影像準確度。相較之下，競爭對手方案僅提供全螢幕或部分區域畸變矯正功能，無法滿足多元需求，凸顯其多功能Tcon的優勢。

奇景也提到，其HX8882-F系列Tcon解決方案可支援多種HUD架構，滿足客戶在擋風玻璃式 HUD（WHUD）、增強實境 HUD（AR HUD），及全景式 HUD（PHUD）上的不同設計與成本需求。目前多家業界領先廠商已展開相關概念驗證（POC），評估其效能並規畫導入新一代車用 HUD 系統。

奇景執行長吳炳昌指出，HX8882-F13 Tcon為先進車用顯示樹立全新標竿，更代表HUD技術的一大躍進。透過整合業界首創的全區域畸變矯正功能，並結合先進的分區調光與螢幕顯示功能，打造出多功能Tcon平台，助力車廠與一級供應商開發先進HUD系統。