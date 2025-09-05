快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

奇景推出最新多功能時序控制 IC 方案

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
奇景光電執行長吳炳昌。記者李孟珊攝影／報系資料照
奇景光電執行長吳炳昌。記者李孟珊攝影／報系資料照

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電，於近日宣布推出最新多功能時序控制器（Tcon）解決方案。

奇景推出全新HX8882-F13整合型時序控制器解決方案，可支援多項先進功能，包括全區域彈性可調式局部畸變矯正（Local Dewarping）技術等，強調適用於車用抬頭顯示器（HUD）等，可強化影像品質，並帶來畸變矯正效果，以客製化設計滿足車廠與一級供應商的多元 HUD 系統需求。

奇景表示，車用HUD應用正快速興起，目前已從單純的文字與符號顯示，進化至高亮度、高對比並結合AR的增強實境視覺，進一步推升對先進Tcon解決方案的需求。HX8882-F系列 Tcon 具備卓越對比度，可有效消除傳統 TFT LCD面板因來自於背光漏光所導致的「明信片效應」。同時，其全區域可調式畸變矯正功能，能精準修正擋風玻璃曲面或投射角度造成的影像變形，並整合符合車用功能安全標準的OSD功能，將清晰、零失真的關鍵資訊直接投射至擋風玻璃，大幅提升駕駛安全與影像準確度。相較之下，競爭對手方案僅提供全螢幕或部分區域畸變矯正功能，無法滿足多元需求，凸顯其多功能Tcon的優勢。

奇景也提到，其HX8882-F系列Tcon解決方案可支援多種HUD架構，滿足客戶在擋風玻璃式 HUD（WHUD）、增強實境 HUD（AR HUD），及全景式 HUD（PHUD）上的不同設計與成本需求。目前多家業界領先廠商已展開相關概念驗證（POC），評估其效能並規畫導入新一代車用 HUD 系統。

奇景執行長吳炳昌指出，HX8882-F13 Tcon為先進車用顯示樹立全新標竿，更代表HUD技術的一大躍進。透過整合業界首創的全區域畸變矯正功能，並結合先進的分區調光與螢幕顯示功能，打造出多功能Tcon平台，助力車廠與一級供應商開發先進HUD系統。

螢幕 控制器

延伸閱讀

彈性育嬰假上路嚴防雇主刁難 勞動部將推「打擊懷孕歧視法遵計畫」

血月奇景9/8登場 北市天文館：全台可見

FF45「小孤獨下西洋棋」意外爆紅！與日本Coser同框成為奇景

高雄紅牌重機撞迴轉轎車倒栽蔥成奇景 重機扭曲變形騎士幸運受輕傷

相關新聞

奇景推出最新多功能時序控制 IC 方案

在美掛牌的驅動IC大廠奇景光電，於近日宣布推出最新多功能時序控制器（Tcon）解決方案。

半導體設備第2季銷售年增24%　台灣翻倍躍居全球第2

國際半導體產業協會（SEMI）統計，第2季全球半導體設備銷售額330.7億美元，季增3%，年增24%，主要受惠於先進邏輯...

印度評級調升及政策推進 有望帶動印度股市動能

在貨幣政策有效緩和通膨壓力及政府致力進行財政整頓的雙重作用下，標普全球（S&P Global）調升印度長期主權評級，彰顯...

Micro LED台廠擁優勢 無懼大陸競爭

Micro LED以高亮度、高對比與低功耗等優勢，被視為顯示器下世代主流技術。台灣指標廠富采（3714）與錼創仍積極布局...

蘋果AI結盟Google 帶動訂單爆發 鴻海大贏家

彭博報導，蘋果衝刺AI，本周已經與Google達成協議，要導入Gemini AI模型，有助激勵iPhone等硬體銷售，並...

業界：光通訊模組…美中科技下個戰場

繼半導體之後，美中科技戰火延燒到光通訊，並且以光纖光纜為起手式，後續恐進一步擴大至正火紅的AI用光通訊模組等領域，波若威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。