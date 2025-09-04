華碩推循環經濟！翔碩攜手萊爾富、NOVA 拚全台千店 NB 現金回收

華碩集團子公司翔碩科技（JOGEEK Teechnology）看好循環經濟，1日宣布成功推動電子產品循環再利用，攜手台北光華商場數位新天地、台中NOVA資訊廣場、萊爾富便利商店與華碩授權經銷商，全台回收點衝上1,600處，擴大3C產品回收服務據點，目前翔碩每月回收筆電數量已經衝上300台。

著眼循環經濟商機，翔碩科技以回收電腦、手機、遊戲主機與各式3C產品，整新後出售或提供企業租賃，以舊換新等創新商模切入市場，期望提高民眾閒置3C產品的再使用率，翔碩1日宣布擴大回收據點伙伴，期望拉高3C電子產品二手機回收率。

翔碩原本透過官網及各地皇家俱樂部回收3C產品，1日更宣布擴大回收點，與台北光華商場數位新天地與台中NOVA資訊廣場增設回收據點，並與華碩授權的42家經銷商建立合作機制，加上萊爾富1,542家以上門市助陣，總計全台回收點衝上1,600處，更方便。

翔碩表示，會與華碩（2357）授權經銷商建立合作機制，全面整合產品回收、檢測與換購流程，而民眾也可以到翔碩官網輸入舊機資訊作估價，或到萊爾富ET Life資訊系統申請後，將機器交給門市回收，翔碩表示，後續會持續擴張回收合作伙伴，提供消費者與企業一站式電子產品回收與舊換新解決方案。

此外，翔碩科技首度與萊爾富便利商店合作，導入門市機台預約回收服務。消費者可先透過翔碩科技官網申請回收，再到萊爾富Life-ET輕鬆填入寄件代碼，即可回收筆記型電腦或智慧型手機，經專業檢測確認後，便可獲得最終回收價格，享受更便捷的回收體驗，共同推動資源有效再利用。

華碩電腦客服總部協理暨翔碩科技總經理徐澤民表示：「翔碩科技會透過數據化與在地化布局，讓用戶輕鬆完成電子產品的回收與換新，延長電子產品生命周期，有效降低碳排放。」目前翔碩平均每月筆電回收量達300台，內部期望朝500台邁進。