華碩推循環經濟！翔碩攜手萊爾富、NOVA 拚全台千店 NB 現金回收

經濟日報／ 記者王郁倫／台北即時報導
翔碩從華碩旗下售後維修部門成立團隊獨立運作，回收二手機整新修繕後再出售，現在也提供企業租賃機服務。王郁倫攝影
翔碩從華碩旗下售後維修部門成立團隊獨立運作，回收二手機整新修繕後再出售，現在也提供企業租賃機服務。王郁倫攝影

華碩集團子公司翔碩科技（JOGEEK Teechnology）看好循環經濟，1日宣布成功推動電子產品循環再利用，攜手台北光華商場數位新天地、台中NOVA資訊廣場、萊爾富便利商店與華碩授權經銷商，全台回收點衝上1,600處，擴大3C產品回收服務據點，目前翔碩每月回收筆電數量已經衝上300台。

著眼循環經濟商機，翔碩科技以回收電腦、手機、遊戲主機與各式3C產品，整新後出售或提供企業租賃，以舊換新等創新商模切入市場，期望提高民眾閒置3C產品的再使用率，翔碩1日宣布擴大回收據點伙伴，期望拉高3C電子產品二手機回收率。

翔碩原本透過官網及各地皇家俱樂部回收3C產品，1日更宣布擴大回收點，與台北光華商場數位新天地與台中NOVA資訊廣場增設回收據點，並與華碩授權的42家經銷商建立合作機制，加上萊爾富1,542家以上門市助陣，總計全台回收點衝上1,600處，更方便。

翔碩表示，會與華碩（2357）授權經銷商建立合作機制，全面整合產品回收、檢測與換購流程，而民眾也可以到翔碩官網輸入舊機資訊作估價，或到萊爾富ET Life資訊系統申請後，將機器交給門市回收，翔碩表示，後續會持續擴張回收合作伙伴，提供消費者與企業一站式電子產品回收與舊換新解決方案。

此外，翔碩科技首度與萊爾富便利商店合作，導入門市機台預約回收服務。消費者可先透過翔碩科技官網申請回收，再到萊爾富Life-ET輕鬆填入寄件代碼，即可回收筆記型電腦或智慧型手機，經專業檢測確認後，便可獲得最終回收價格，享受更便捷的回收體驗，共同推動資源有效再利用。

華碩電腦客服總部協理暨翔碩科技總經理徐澤民表示：「翔碩科技會透過數據化與在地化布局，讓用戶輕鬆完成電子產品的回收與換新，延長電子產品生命周期，有效降低碳排放。」目前翔碩平均每月筆電回收量達300台，內部期望朝500台邁進。

翔碩表示，不限於回收華碩品牌產品，其他品牌筆電、手機與周邊設備都會回收、並做維修及零件供應，翔碩更引進國際認證專業資料抹除軟體，刪除機器中所有個資，確保整新再利用不會個資外洩。

翔碩科技總經理徐澤民（左）與副總吳昕嶽（右）。記者蘇健忠／攝影
翔碩科技總經理徐澤民（左）與副總吳昕嶽（右）。記者蘇健忠／攝影

3C 華碩 智慧型手機

延伸閱讀

萊爾富限時3天推「九三軍人節優惠」！持軍人證至門市享指定商品85折

全民權證／華碩 押寶逾120天

華碩旗下宇碩電子 通過 SGS ISO 26262:2018 驗證

華碩、技嘉 四檔馬力強

相關新聞

超微大秀AI解決方案 推出EPYC處理器與Instinct GPU新技術

晶片大廠超微（AMD）於4日在台北舉辦「2025 AMD AI SOLUTIONS DAY」，展現全方位AI解決方案。

中華電信連十年辦供應商環境教育參訪 打造永續典範

中華電信（2412）表示，持續以實際行動深化永續行動，3日於桃園東眼山自然教育中心與第六林班地舉辦「2025中華電信供應...

碩禾攜手隆基簽署長期協議 旗下禾迅綠電也加速海外綠能布局

導電漿大廠碩禾今日宣布，與全球領先的太陽能企業隆基綠能（簡稱「隆基」）正式簽署長期合作協議。雙方將在太陽能模組及導電銀漿...

合勤控前進國際航太暨國防展 秀軍用級防護實力

合勤控（3704）宣布，旗下合勤科技、黑貓資訊、勤晁科技及傑海達機器人，將參加台北國際航太暨國防工業展，共同展示多項解決...

TrendForce：2025年iPhone 17出貨小幅成長 Air引領產品線變革

Apple即將發表iPhone 17、iPhone 17 Air（暫名）、iPhone 17 Pro及Pro Max四款...

續攻穿戴市場！友達攜手 Garmin 推出首款 Micro LED 智慧手錶

友達（2409）拓展前瞻顯示市場應用版圖再下一城，攜手全球最具指標性的衛星導航及智慧穿戴領導品牌Garmin，推出全球首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。