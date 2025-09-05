聽新聞
美中科技戰 燒到光通訊 華新、華榮等有望迎轉單

經濟日報／ 記者陳宥菘朱曼寧／綜合報導
北京關稅大刀揮向美企，業界預期，華新、華榮、大亞等台灣線纜廠具備通訊光纜量能，將迎來轉單。美聯社
北京關稅大刀揮向美企，業界預期，華新、華榮、大亞等台灣線纜廠具備通訊光纜量能，將迎來轉單。美聯社

大陸商務部公告，對以康寧為首的美國光通訊廠「截止波長位移單模光纖」產品銷陸課徵最高78.2%的反傾銷稅，即日起生效。相關遭課重稅產品為建置網路通訊關鍵線材，北京關稅大刀揮向美企，業界預期，華新（1605）、華榮、大亞等台灣線纜廠具備通訊光纜量能，將迎來轉單。

大陸商務部是在3日深夜發布這項新關稅措施。值白宮解除三星、SK海力士、台積電大陸廠區設備豁免權，全面封殺大陸發展半導體能量的敏感時刻，業界認為這是北京的大反擊，新一波美中科技戰再起，鎖定光通訊領域，並且以光纖光纜為起手式，後續恐進一步擴大至正火紅的AI用光通訊模組等領域。

大陸對美光纖業者課反傾銷稅 圖／經濟日報提供
大陸對美光纖業者課反傾銷稅 圖／經濟日報提供

業界指出，「截止波長位移單模光纖」是長途通訊、幹線、有線電視和環路饋線等關鍵材料，在通訊基礎建設扮演要角，大陸對相關美企課重稅，茲事體大。

大陸商務部昨（4）日表示，今年3月4日，應大陸國內企業申請，商務部對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖產品發起反規避調查，該案是大陸首起反規避調查。

大陸相關機關調查後，裁定美國光纖生產商和出口商通過改變貿易模式的方式，向大陸出口相關截止波長位移單模光纖（G.654.C光纖），「不具有充分的商業合理性，削弱了現行反傾銷措施的實施效果」，構成對原產於美國的進口非色散位移單模光纖（稱為G.652光纖或G.652單模光纖）反傾銷措施的規避。

大陸商務部決定即日起至2028年4月21日，對原產於美國的進口相關截止波長位移單模光纖，實施反規避措施，在反規避措施實施後，美國進口大陸的相關截止波長位移單模光纖，也將適用非色散位移單模光纖的反傾銷稅率，其中，康寧為37.9%、OFS-費特為33.3%、德拉克通信與其他美企都將被課78.2%高稅率。

北京出重拳，台灣線纜廠華新、華榮、大亞等在光纖相關領域都有布局，可望受惠轉單效應，其中又以華新在大陸布局較深、市場較大，受惠幅度可望最大。

光纖 美國 反傾銷稅

