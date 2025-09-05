業界：光通訊模組…美中科技下個戰場

繼半導體之後，美中科技戰火延燒到光通訊，並且以光纖光纜為起手式，後續恐進一步擴大至正火紅的AI用光通訊模組等領域，波若威（3163）、上詮、光環等台灣光通訊業者有望複製半導體模式，在美中兩頭巨獅亂鬥之際左右逢源，迎來轉單商機。

業界分析，這次北京先從長距離傳輸用的傳統光纖開打，未來很可能會衝擊其他光通訊市場，而中國大陸在AI光通訊市場具有主導權，目前前十大光通訊模組業者中，就有七家為陸企，中際旭創更是業界龍頭，在大陸掌握話語權下，戰火延燒的可能性相當高。

業界觀察，本次美中雙方在傳統光纖先行開戰，很可能只是光通訊市場被捲入地緣政治戰火的起手式，後續美方若想持續打壓陸企在光通訊市場的影響力，極可能再度出手，將有助於轉單效應發酵，對台廠而言則是一大契機。

據悉，目前台灣光通訊產業鏈中，在上游磊晶方面通吃美、中客戶，而中下游的模組與元件端則與陸企亦敵亦友，因此若台廠能趁此機會成為美中科技戰之間的緩衝地帶與橋梁，很有機會通吃雙邊訂單，成為最大贏家。

台灣光通廠都積極蓄積能量，以波若威為例，今年營運重點著眼四大領域，包括AI伺服器用800G／1.6T光纖套件、Jumper／Cable產品、次世代PON／FTTH升級所需Branch產品，及CATV升級所需WDM產品。

上詮則是台積電矽光子生態系夥伴中，唯一入列的光通訊廠，目前該公司投入共同封裝光元件（CPO）業務腳步在台系光通訊廠中最快，正與台積電緊密合作，已掌握光纖陣列（FAU）及FAU單元封裝核心技術，今年將小量生產，2026年起放量。