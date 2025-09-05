慧與調高財測 協力廠振奮

美國伺服器品牌大廠慧與科技（HPE）上季營收創新高，獲利也優於預期，雖然本季營收預測卻令人失望，但預期本季利潤將回升，並在主權與企業客戶需求升高之際，上調全年營收成長率預估，顯示AI需求依然熱絡，激勵股價4日在美股早盤漲逾3%。

慧與伺服器代工協力廠包括鴻海、緯創（3231）、英業達等，法人看好，慧與調高全年財測，相關供應鏈出貨同步喊衝。

慧與在截至7月31日的年度第3季（上季）營收年增18%，達到創新高的91.4億美元，經調整後每股盈餘0.44美元，都高於分析師預估。上季伺服器營收年增16%至高於預期的49.4億美元，財務長梅耶絲表示，AI伺服器營收16億美元，包括與一家大型AI「模型建造者」達成的規模龐大協議，未出貨訂單額達37億美元，「我們不只出貨並認列新營收，也正逐步增加新客戶」。

梅耶絲說，主權與企業客戶需求升高，和這類客戶敲定協議的利潤比「模型打造者」或超大規模雲端業者更吸引人，「企業和主權通常是較低波動且穩定的事業流」。

慧與上季經調整後毛利率年比下滑1.9個百分點、降至29.9%，但季增0.5個百分點；伺服器部門營業利益率年比陡降4.4個百分點、降為6.4%，奈利預期本季可望回升至約10%。