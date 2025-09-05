蘋果Siri進化 要變身「答案引擎」

蘋果衝刺AI布局，不僅有意結盟Google，內部也積極動起來，正在開發名為「世界知識解答（World Knowledge Answers）」的AI驅動搜索產品，預計將於2026年初發布的iOS 26.4更新中釋出。

蘋果計畫為Siri推出基於自研Apple Foundation Model模型的AI網頁搜索功能，期望能在AI智慧手機領域，迎頭趕上。

彭博引述知情人士報導，蘋果正在重建Siri，並圍繞在三大元素，分別是日常管理工具（planner）、網路和裝置的搜尋系統，以及摘要生成器（summerizer）。其中，日常管理工具，負責解讀語音或文字輸入並決定回應方式；搜尋系統，則是掃描網路或使用者資料；摘要生成器，則把這些資訊整合成答案。

蘋果已經做了重大調整，考慮讓新版Siri，至少部分依賴第三方AI模型。現有的Siri完全使用蘋果自家技術。

報導指出，蘋果正在開發一套名為「World Knowledge Answers」的新系統，將整合進Siri語音助理。蘋果也討論，未來可能把這項技術擴展到Safari瀏覽器和iPhone主畫面的Spotlight搜尋功能。

據報導，蘋果目標在明年春季推出這項服務，也將是Siri延宕已久改版的一環。有高層形容這是一個「答案引擎」，可讓用戶像使用ChatGPT、Google搜尋的AI總覽（AI Overviews）或其他新興應用程式一樣，透過Siri和蘋果作業系統查找網路上的資訊。

目前的Siri能回答基本問題，提供名人、事件、電影和體育等相關資訊，但在面對更複雜的提問和一般知識型搜尋時顯得吃力，經常轉而引用Google或ChatGPT的結果。