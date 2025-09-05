聽新聞
0:00 / 0:00
蘋果Siri進化 要變身「答案引擎」
蘋果衝刺AI布局，不僅有意結盟Google，內部也積極動起來，正在開發名為「世界知識解答（World Knowledge Answers）」的AI驅動搜索產品，預計將於2026年初發布的iOS 26.4更新中釋出。
蘋果計畫為Siri推出基於自研Apple Foundation Model模型的AI網頁搜索功能，期望能在AI智慧手機領域，迎頭趕上。
彭博引述知情人士報導，蘋果正在重建Siri，並圍繞在三大元素，分別是日常管理工具（planner）、網路和裝置的搜尋系統，以及摘要生成器（summerizer）。其中，日常管理工具，負責解讀語音或文字輸入並決定回應方式；搜尋系統，則是掃描網路或使用者資料；摘要生成器，則把這些資訊整合成答案。
蘋果已經做了重大調整，考慮讓新版Siri，至少部分依賴第三方AI模型。現有的Siri完全使用蘋果自家技術。
報導指出，蘋果正在開發一套名為「World Knowledge Answers」的新系統，將整合進Siri語音助理。蘋果也討論，未來可能把這項技術擴展到Safari瀏覽器和iPhone主畫面的Spotlight搜尋功能。
據報導，蘋果目標在明年春季推出這項服務，也將是Siri延宕已久改版的一環。有高層形容這是一個「答案引擎」，可讓用戶像使用ChatGPT、Google搜尋的AI總覽（AI Overviews）或其他新興應用程式一樣，透過Siri和蘋果作業系統查找網路上的資訊。
目前的Siri能回答基本問題，提供名人、事件、電影和體育等相關資訊，但在面對更複雜的提問和一般知識型搜尋時顯得吃力，經常轉而引用Google或ChatGPT的結果。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 氣！LINE吃空間「照片還會過期」 內行人曝永久儲存推這4款通訊APP
📢 Galaxy Z Fold7超薄摺疊機開箱！實測7功能Galaxy AI＋Gemini完美搭配
📢 HTC VIVE Eagle可以用在哪？內行人曝AI眼鏡5大用途高CP：誰戴誰好看
📢 小米行動電源有火災危險！台灣緊急跟進召回1款 這裡可查詢序號
📢 Pixel 10 Pro XL開箱變演唱會神器！實測100倍AI變焦招牌超清楚
📢 蘋果發表會9/10登場！iPhone 17共11大新品傳聞一次看 親民款智慧手錶改版
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言