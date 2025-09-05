蘋果AI結盟Google 帶動訂單爆發 鴻海大贏家

彭博報導，蘋果衝刺AI，本周已經與Google達成協議，要導入Gemini AI模型，有助激勵iPhone等硬體銷售，並同步促使Google加大投資AI基礎建設力道，鴻海（2317）是蘋果最大硬體組裝夥伴，也承接Google大量AI伺服器訂單，左右逢源，成最大贏家。

蘋果在AI布局腳步相對落後非蘋競爭對手。業界分析，智慧手機市場競爭日益激烈，消費者不會給蘋果太多時間，若蘋果遲遲無法推出吸引人的AI應用功能，市占遲早會被瓜分。

蘋果AI夥伴選Google 圖／經濟日報提供

因此，找上Google是明智之舉，消費者也容易接受，甚至未來有機會藉此吸引Android手機用戶跳槽到iOS，可謂一舉兩得，助益蘋果銷售甚大。

彭博記者葛曼（Mark Gurman）披露，蘋果已於本周和Google達成新的協定，開始評估Google開發的 Gemini AI模型，而且已不再考慮收購Perplexity。

消息稱蘋果目前正在測試多種AI方案，除了自家研發的模型之外，還積極探索整合OpenAI、Anthropic、Google的技術。葛曼透露，Google的Gemini已成為蘋果重點考察物件，這一進展標誌著雙方在AI領域的合作進入實質性測試階段。

目前Gemini AI模型已經成為Android系統手機的預設助理，在影片摘要等功能的表現普遍被視為優於Siri。蘋果捨棄自建AI，改用Google Gemini後，可省去大量的開發時間，只要專心如何將Google Gemini與iOS進行無縫串接即可，可大幅提升系統開發效率，迎頭趕上三星、華為等競爭對手。

蘋果將於美國時間9日舉辦秋季新品發表會，隨著AI布局與Google合作，業界看好新機銷量。研調機構集邦科技（TrendForce）預期，iPhone 17系列除了外觀辨識度升級，處理器性能、散熱和拍攝功能等均有所提升，預估新機銷量有望較iPhone 16系列成長 3.5%，而且Pro系列依然是市場銷售主力。

Google日前甫宣布，追加投資美國維吉尼亞州的AI基礎設施90億美元（約新台幣2,700億元），以擴建園區，並且興建一座新的資料中心。

業界看好蘋果AI領域結盟Google，除了助益iPhone銷售，也激勵Google建置更多AI伺服器，鴻海是蘋果最大硬體組裝夥伴，也承接大筆Google AI伺服器訂單，將是大贏家。